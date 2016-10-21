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Также: Право, Партии, Общество, Россия, СМИ, Политика | Персоны: Дмитрий Демушкин

новость В Москве задержали националиста Демушкина

21.10.2016
Дмитрий Демушкин. Фото Дмитрия Борко / Грани.Ру
Дмитрий Демушкин. Фото Дмитрия Борко / Грани.Ру
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В Москве задержан бывший лидер запрещенного этнополитического объединения "Русские" Дмитрий Демушкин, передает Интерфакс. "Я задержан. Везут из СК Москвы на арест в Пресненский суд", - сказал он.

По словам Демушкина, его задержали по ранее возбужденному делу об экстремизме. "Меняют меру пресечения по старому делу", - пояснил он.

Демушкин отметил, что был задержан сразу после подачи заявки на Русский марш. По его словам, в столичную мэрию было одновременно подано семь заявок на проведение шествия 4 ноября.

12 октября стало известно, что Демушкину назначена психолого-психиатрическая экспертиза. "В постановлении указано, что следователи просят психиатров установить, страдаю ли я каким либо психическим заболеванием, а также был ли я вменяем в момент преступления, которое я якобы совершил", - сказал он.

Дело против Демушкина было открыто по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), предусматривающей до четырех лет колонии. 4 декабря 2015 года националиста допросили в СКР в качестве подозреваемого. Допрос проходил при участии сотрудников ФСБ. Тогда следователь пообещал бывшему лидеру "Русских", что "условным сроком он не отделается".

9 декабря у Демушкина прошел обыск. После этого его отвезли в СКР, где предъявили обвинение. Тогда же с политика взяли подписку о невыезде.

При этом ВК-страница Демушкина в августе 2015-го была удалена в связи с решением Нагатинского райсуда, арестовавшего политика на 15 суток по статье 20.3 КоАП (публичное демонстрирование запрещенной атрибутики).

23 января стало известно, что Росфинмониторинг включил политика в список террористов и экстремистов. Теперь ему запрещены любые финансовые и кредитные операции на территории страны.

3 марта 2016 года следствие было завершено. 31-го числа дело Демушкина направили в прокуратуру.

В середине апреля стало известно, что дело Демушкина передано в суд. По словам политика, после повторной экспертизы, проведенной по настоянию защиты, в деле остался лишь один эпизод из семи. Между тем еще в начале марта упоминалось не о семи, а о восьми эпизодах дела. На каком этапе из обвинения исключили восьмой эпизод, неизвестно.

Оставшийся единственный эпизод - это публикация Демушкиным на личной ВК-странице фотографии баннера с "Русского марша" 2014 года с надписью "России русскую власть". Политик добавил, что подал в СКР заявление на полицейских, которые пропустили баннер с запрещенным лозунгом на марш. Ранее он отмечал, что текст растяжки был согласован с полицией и на самом марше проблем с этим баннером не было.

6 мая на первом заседании суда по существу дела Демушкин отказался признать вину.

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21.10.2016

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