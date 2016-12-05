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Также: Право, Партии, Свобода слова, Интернет, Ксенофобия, Запрещенка, Общество, Россия, СМИ, Политика | Персоны: Дмитрий Демушкин

новость В дело Демушкина добавлен дополнительный эпизод

05.12.2016
Дмитрий Демушкин и адвокат Михаил Тихонов в Пресненском райсуде, 21.10.2016. Фото: zona.media
Дмитрий Демушкин и адвокат Михаил Тихонов в Пресненском райсуде, 21.10.2016. Фото: zona.media
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В дело об экстремизме, возбужденное против политика-националиста Дмитрия Демушкина, добавлен дополнительный эпизод. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Олега Колесникова, адвоката политика.

В понедельник СКР предъявил Демушкину еще одно обвинение по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды; до четырех лет колонии). Как можно заключить из пояснений адвоката, оно инкриминировано за публикацию политиком на личной ВК-странице некоей "фотографии с ребенком".

28 октября Демушкину уже было предъявлено окончательное обвинение. Однако прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и вернула дело в СКР.

Теперь по делу назначена новая, третья по счету, экспертиза. Как ожидает Колесников, она займет два месяца. "Есть две экспертизы, проведенные в Калуге и Чувашии, - заметил юрист, - но они противоречивы, поэтому следователь решил назначить третью".

По мнению адвоката, нынешние действия СКР представляют собой "попытку закрепить разваливающееся дело". Кроме того, заметил он, при наличии в деле не одного, а двух эпизодов у суда будет больше формальных оснований приговорить Демушкина к реальному сроку. "По одной картинке - это несерьезно, а по двум картинкам - два состава", - пояснил Колесников.

О деле против Демушкина стало известно в декабре 2015 года. Первоначально политику вменялись, по разным источникам, семь или восемь эпизодов, однако в окончательной редакции обвинения остался только один - публикация Демушкиным у себя во "Вконтакте" фотографии с "Русского марша" 2014 года, изображавшей баннер с надписью "России русскую власть".

Сам политик отмечал, что текст растяжки был согласован с полицией и на самом марше проблем с этим баннером не было. Кроме того, ВК-страница Демушкина в августе 2015-го была удалена в связи с решением Нагатинского райсуда, арестовавшего политика на 15 суток по статье 20.3 КоАП (публичное демонстрирование запрещенной атрибутики).

Дело один раз уже поступало в суд. Слушания по существу открылись 6 мая в Нагатинском райсуде Москвы. Судья Элеонора Ванина незаконно закрыла процесс от публики. Прокурор в прениях запрашивал для Демушкина два года реального срока. Однако 14 июня Ванина вернула материалы дела в прокуратуру, сославшись на невозможность установить виновность подсудимого.

Демушкин находился под подпиской о невыезде. Однако 21 октября он был задержан сразу после того, как подал в мэрию Москвы уведомление о Русском марше. В тот же день судья Пресненского райсуда Москвы Евгений Найденов ужесточил Демушкину меру пресечения, отправив обвиняемого под домашний арест до 21 декабря. Постановление было принято по ходатайству следователя СКР, заявлявшего, будто Демушкин неоднократно нарушал подписку о невыезде. Как передавало РАПСИ, 1 ноября Мосгорсуд оставил решение Найденова в силе.

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05.12.2016

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