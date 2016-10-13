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Глава "Роснефти" Игорь Сечин отрицает, что сотрудники его компании ведут выемку документов в офисах приобретенной накануне "Башнефти". Об этом сообщает Интерфакс.

"Вы что-то путаете, выемки производятся силовыми органами, а мы никаких выемок не делаем, и никаких выемок нам не нужно, - сказал Сечин. - Мы, естественно, ознакомляемся с какими-то контрактами, чтобы обеспечить преемственность в работе, но в данном случае вы что-то перепутали".

По словам Сечина, интеграция компаний уже произошла. "Башнефть" является дочерним предприятием "Роснефти", мы полностью управляем ситуацией", - отметил он. Сечин поблагодарил бывшего руководителя "Башнефти" Александра Корсика за оказанную помощь. Утром в четверг "Башнефть" сообщила о полной смене руководства компании: семерых членов правления сменили представители "Роснефти", пост президента компании занял вице-президент "Роснефти" Андрей Шишкин.

Сечин отметил, что "Роснефть" при покупке "Башнефти" действовала в соответствии с поручением правительства. "Скорость движения и эффективность, которую мы предложили, были самыми высокими, и это было принято во внимание председателем правительства, - подчеркнул глава "Роснефти". - Так что в этой части мы свои обязательства выполнили, и перед нами поставлена вторая задача - провести работу по приватизации пакета "Роснефти" из 19,5 процента".

В четверг источники РБК сообщили, что в офисах "Башнефти" в Москве и Уфе люди в штатском начали выемку документов. Интернет в офисах отключен, работают только корпоративные сервисы, а охрана и пропускной режим на входе усилены. При этом в МВД и СКР отрицали, что проводят следственные действия в компании.

В свою очередь пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что речь идет не о выемке документов не идет. "Ничего там не происходит. - сказал он. - Проходит передача дел. Довольно быстро, но это нормально".

В среду "Роснефть" выкупила у государства контрольный пакет акций "Башнефти". По итогам сделки "Роснефть" получила контроль над 88 951 379 обыкновенными именными акциями "Башнефти", составляющими 50,0755 процента ее уставного капитала. Цена контракта составила 329,69 миллиарда рублей. Вся эта сумма в тот же день была переведена на счета казначейства.

В конце августа Bloomberg сообщал, что Сечин обратился к правительству с предложением продать его структуре контрольный пакет "Башнефти" за 5 миллиардов долларов с премией к рынку. Курс доллара на 18 часов 12 октября составил на рынке Forex 63 рубля; таким образом, 5 миллиардов долларов эквивалентны 315 миллиардам рублей - сумме чуть меньше той, которую "Роснефть" заплатила государству.

Раньше одним из ключевых акционеров "Башнефти" была АФК "Система" олигарха Владимира Евтушенкова. Осенью 2014 года, после возбуждения против Евтушенкова уголовного дела, Арбитражный суд Москвы по иску Генпрокуратуры передал государству акции, принадлежащие АФК "Система" и ЗАО "Система-инвест". В январе 2016-го дело против олигарха было закрыто.