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новость Прокурора Ленинградской области заподозрили в миллионных взятках

01.11.2016
Станислав Иванов. Фото: prokuratura-lenobl.ru
Станислав Иванов. Фото: prokuratura-lenobl.ru
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Станислава Иванова, накануне уволенного Владимиром Путиным с поста прокурора Ленинградской области. Как говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР, Иванов подозревается в получении взяток на сумму не менее 20 миллионов рублей.

В отношении бывшего прокурора возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). По информации следователей, Иванов с 2014 по 2016 год ежемесячно получал взятки в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей от одного из предпринимателей "за общее покровительство и попустительство по службе".

Кроме того, по требованию Иванова предприниматель приобрел для него новый дорогостоящий автомобиль "Тойота Камри", в течение двух лет оплачивал парковочное место для него, а также оплатил не менее двух туристических поездок за границу для семьи прокурора на сумму более 2 миллионов рублей.

По делу производятся обыски и другие следственные действия. Также следствие направило в суд ходатайство о заключении Иванова под стражу.

Иванов 31 октября был уволен с поста прокурора Ленинградской области указом президента. Причины кадрового решения не объяснялись.

По данным "Коммерсанта", Иванов подал рапорт об отставке по собственному желанию еще 20 октября. При этом официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной не исключил, что отставка могла быть связана с состоянием здоровья Иванова.

11 октября он был экстренно госпитализирован из своего служебного кабинета с подозрением на отравление неизвестным веществом. По распоряжению Генпрокуратуры тут же была назначена проверка, к которой подключились специалисты Роспотребнадзора. Никаких признаков отравления Иванова они не нашли.

По данным источников издания, госпитализация была связана с проверками и расследованиями, которые проводили сотрудники центральных аппаратов ФСБ и СКР.

На должности прокурора Ленинградской области Иванов проработал чуть более двух лет. До этого в течение года он работал первым заместителем прокурора Калужской области. До этого он работал в Москве, пройдя путь от следователя Кировской межрайонной прокуратуры до прокурора Западного округа столицы. В разгар второй чеченской кампании он в течение года работал прокурором Заводского района Грозного.

В данный момент обязанности прокурора исполняет 1-й зампрокурора Ленобласти Магомед Дибиров.

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01.11.2016

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