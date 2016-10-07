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новость ФСБ прослушивала сотрудников СКР с помощью самовара с собственным логотипом

07.10.2016
Сотрудник ФСБ. Фото с сайта www.ru.tsn.ua
Сотрудник ФСБ. Фото с сайта www.ru.tsn.ua
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Сотрудники управления "М" ФСБ прослушивали начальника главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко при помощи "жучка", установленного в самовар. Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на собственные источники, санкцию на проведение оперативно-разыскных мероприятия в отношении Максименко суд выдал в декабре 2015 года.

Сотрудники ФСБ, пользуясь тем, что Максименко находился в больнице, установили "жучки" в его квартире и служебном кабинете. Для последней закладки был использован электросамовар с логотипом ФСБ и надписью: "Управление "М", подаренный полковнику чекистами на один из праздников.

По данным собеседника издания, после выписки из больницы Максименко вместе с сослуживцами удалось обнаружить "закладку", однако что-то делать в этой связи они не стали. "У меня тут напихано, и слава богу. Пусть видят, что я нормальный и взяток не беру", - сказал Максименко. Соответствующая фраза попала в его будущее уголовное дело.

19 июля Лефортовский райсуд арестовал Максименко, руководителя управления собственной безопасности СКР Александра Ламонова и замначальника ГСУ СКР по Москве Дениса Никандрова.

По версии ФСБ, вор в законе Захария Калашов (Шакро Молодой) для установления контактов с сотрудниками СКР воспользовался связями директора подконтрольного ему ЧОПа Дмитрия Звонцова. Тот еще по прежней службе в МВД был знаком с Максименко. Последний, используя Ламонова в качестве посредника, организовал несколько встреч между Звонцовым и Никандровым. Как полагает следствие, стороны договорились, что генерал за взятку возьмет под свою опеку группировку Шакро Молодого, решая возникшие у ее участников проблемы.

Запись, касающаяся Никандрова, была получена весной 2016 года. Как следует из расшифровки, 4 марта Максименко спросил у генерала, почему был заменен следователь, ведущий дело Калашова. "Он молодой был, у него жена рожает, поэтому передали в другой отдел", - ответил Никандров. Впоследствии ФСБ пришла к выводу, что следователя, который не выполнял его распоряжения, Никандров отстранил от дела не по семейным обстоятельствам, а за взятку. Другой следователь смягчил обвинения, предъявленные подручным Шакро.

Позже Максименко и Никандрову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере организованной группой. Аналогичное обвинение по части 5 статьи 290 УК было предъявлено Ламонову.

Комментарии 7 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
07.10.2016

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