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Судья Верховного суда Северной Осетии Умар Алборов отклонил апелляции активисток "Голоса Беслана" на штрафы по обвинению в неповиновении полиции. Об этом сообщает "Кавказский узел".

3 ноября такие решения были вынесены по жалобам Земфиры Цириховой и Светланы Маргиевой, в понедельник - по жалобам остальных четверых привлеченных: лидера "Голоса Беслана" Эллы Кесаевой, а также Эммы Бетрозовой (Тагаевой), Эмилии Бзаровой и Жанны Цириховой.

После акции 1 сентября в спортзале бесланской школы № 1 на каждую из шестерых задержанных было сфабриковано по два протокола: по части 2 статьи 20.2 (проведение публичного мероприятия без уведомления) и по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). По первому из этих протоколов активисткам назначили крупные штрафы или обязательные работы; по второму каждую оштрафовали на минимальную сумму, предусмотренную кодексом, - 500 рублей.

Решения по статье 20.2 были обжалованы еще в октябре. Судья Назират Кокаева смягчила наказания большинству активисток, переквалифицировав вмененные им обвинения со 2-й части этой статьи на 5-ю (нарушение порядка проведения публичных мероприятий).

При этом наказание Земфире Цириховой, которая не участвовала в акции, судья Кокаева отменила, признав ее невиновность. Между тем Алборов подтвердил штраф и этой активистке.

1 сентября Кесаева, Маргиева, Бзарова, Бетрозова и Жанна Цирихова явились в спортзал школы № 1 в футболках с надписью "Путин - палач Беслана". Дочь Кесаевой при штурме школы в 2004 году была ранена. Дети остальных четверых протестующих погибли.

Всех пятерых, а также Жанну Цирихову силовики жестко задержали - у женщин на руках остались синяки. Суды прошли поздно ночью.

Сутки спустя, 3 сентября, в спортзале школы № 1, где продолжались траурные мероприятия, на активисток напали хулиганы. Многие из них были в майках с надписью "Антитеррор".