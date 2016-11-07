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Судья Верховного суда Северной Осетии Умар Алборов отклонил апелляции активисток "Голоса Беслана" на штрафы по обвинению в неповиновении полиции. Об этом сообщает "Кавказский узел".
3 ноября такие решения были вынесены по жалобам Земфиры Цириховой и Светланы Маргиевой, в понедельник - по жалобам остальных четверых привлеченных: лидера "Голоса Беслана" Эллы Кесаевой, а также Эммы Бетрозовой (Тагаевой), Эмилии Бзаровой и Жанны Цириховой.
После акции 1 сентября в спортзале бесланской школы № 1 на каждую из шестерых задержанных было сфабриковано по два протокола: по части 2 статьи 20.2 (проведение публичного мероприятия без уведомления) и по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). По первому из этих протоколов активисткам назначили крупные штрафы или обязательные работы; по второму каждую оштрафовали на минимальную сумму, предусмотренную кодексом, - 500 рублей.
Решения по статье 20.2 были обжалованы еще в октябре. Судья Назират Кокаева смягчила наказания большинству активисток, переквалифицировав вмененные им обвинения со 2-й части этой статьи на 5-ю (нарушение порядка проведения публичных мероприятий).
При этом наказание Земфире Цириховой, которая не участвовала в акции, судья Кокаева отменила, признав ее невиновность. Между тем Алборов подтвердил штраф и этой активистке.
1 сентября Кесаева, Маргиева, Бзарова, Бетрозова и Жанна Цирихова явились в спортзал школы № 1 в футболках с надписью "Путин - палач Беслана". Дочь Кесаевой при штурме школы в 2004 году была ранена. Дети остальных четверых протестующих погибли.
Всех пятерых, а также Жанну Цирихову силовики жестко задержали - у женщин на руках остались синяки. Суды прошли поздно ночью.
Сутки спустя, 3 сентября, в спортзале школы № 1, где продолжались траурные мероприятия, на активисток напали хулиганы. Многие из них были в майках с надписью "Антитеррор".
А вот вчера, 1 сентября, в очередную годовщину теракта они вышли на улицу в футболках с надписью "Путин - палач Беслана" и были за это наказаны. Причем в задержании участвовали целые толпы силовиков, в мундирах и в штатском, которые били женщин и выкручивали им руки - до синяков. Позорище беспредельное.
Напрашивается мысль, что скандал в Беслане вышел слишком уж громким и безобразным и начальство в Москве как-то, что ли, поморщилось. Вы, мол, ребята, перестарались - и региональная власть, взяв под козырек, судорожно стала искать в своих рядах особо отличившегося. Разумеется, не в спецслужбах и не в суде, а там, где служат добровольные помощники партии.