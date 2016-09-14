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В среду днем в дом председателя комитета "Голос Беслана" Эллы Кесаевой пытались проникнуть силовики. Об этом сообщает "Новая газета".
В 16:30 к дому общественницы подъехали три машины, из которых вышли около 15 человек. Часть из них была в полицейской форме, другие - в гражданском. Один из полицейских вел видеосъемку.
Не представляясь, не предъявляя документов и не сообщая о цели визита, силовики в ультимативной форме потребовали от родственника Кесаевой, открывшего дверь, чтобы активистка вышла к ним. Родственник ответил, что Кесаевой нет дома, и закрыл дверь перед визитерами.
В числе силовиков была следователь Правобережного райотдела полиции Батагова. Ее подписи стоят под протоколами задержания Кесаевой и других участниц акции, прошедшей 1 сентября, в годовщину террористической атаки на бесланскую школу № 1. При этом в действительности Батагова никак не контактировала с задержанными после акции.
Кроме того, среди визитеров находились хулиганы, напавшие на активисток "Голоса Беслана" 3 сентября.
Как отмечает "Новая", слежка за активистками, установленная в начале сентября, продолжается, а их телефоны по-прежнему прослушиваются. Правозащитникам, пытающимся оказать помощь "Голосу Беслана", поступают эсэмэски с угрозами.
Кесаева намерена обратиться в службу собственной безопасности североосетинского МВД и к руководству ведомства с требованием провести проверку по фактам как визита силовиков, так и слежки и прослушки. Также она будет настаивать, чтобы в отношении нее и других активисток были приняты меры защиты.
А вот вчера, 1 сентября, в очередную годовщину теракта они вышли на улицу в футболках с надписью "Путин - палач Беслана" и были за это наказаны. Причем в задержании участвовали целые толпы силовиков, в мундирах и в штатском, которые били женщин и выкручивали им руки - до синяков. Позорище беспредельное.
Напрашивается мысль, что скандал в Беслане вышел слишком уж громким и безобразным и начальство в Москве как-то, что ли, поморщилось. Вы, мол, ребята, перестарались - и региональная власть, взяв под козырек, судорожно стала искать в своих рядах особо отличившегося. Разумеется, не в спецслужбах и не в суде, а там, где служат добровольные помощники партии.