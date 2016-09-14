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В среду днем в дом председателя комитета "Голос Беслана" Эллы Кесаевой пытались проникнуть силовики. Об этом сообщает "Новая газета".

В 16:30 к дому общественницы подъехали три машины, из которых вышли около 15 человек. Часть из них была в полицейской форме, другие - в гражданском. Один из полицейских вел видеосъемку.

Не представляясь, не предъявляя документов и не сообщая о цели визита, силовики в ультимативной форме потребовали от родственника Кесаевой, открывшего дверь, чтобы активистка вышла к ним. Родственник ответил, что Кесаевой нет дома, и закрыл дверь перед визитерами.

В числе силовиков была следователь Правобережного райотдела полиции Батагова. Ее подписи стоят под протоколами задержания Кесаевой и других участниц акции, прошедшей 1 сентября, в годовщину террористической атаки на бесланскую школу № 1. При этом в действительности Батагова никак не контактировала с задержанными после акции.

Кроме того, среди визитеров находились хулиганы, напавшие на активисток "Голоса Беслана" 3 сентября.

Как отмечает "Новая", слежка за активистками, установленная в начале сентября, продолжается, а их телефоны по-прежнему прослушиваются. Правозащитникам, пытающимся оказать помощь "Голосу Беслана", поступают эсэмэски с угрозами.

Кесаева намерена обратиться в службу собственной безопасности североосетинского МВД и к руководству ведомства с требованием провести проверку по фактам как визита силовиков, так и слежки и прослушки. Также она будет настаивать, чтобы в отношении нее и других активисток были приняты меры защиты.