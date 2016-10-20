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Верховный суд Северной Осетии заменил председателю комитета "Голос Беслана" Элле Кесаевой 20 часов обязательных работ, назначенные ей за акцию в годовщину бесланской трагедии, штрафом 10 тысяч рублей. Об этом сообщает "Кавказский узел".

Такое решение суд принял, переквалифицировав обвинение Кесаевой с части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без уведомления) на часть 5 этой же статьи (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). Как отмечается, общественнице дали минимальный штраф, предусмотренный частью 5 статьи 20.2.

Более подробных сведений издание не приводит. Между тем, как следует из списка дел на сайте суда, в четверг рассматривалась апелляция Кесаевой и на другое решение, вынесенное в ее отношении в связи с акцией в годовщину террористической атаки, - по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Чем закончилось это заседание, неизвестно.

Кроме того, на 20 октября были назначены заседания по апелляциям пятерых других жительниц Беслана, привлеченных в связи с акцией, - это Светлана Маргиева, Эмилия Бзарова, Эмма Бетрозова (Тагаева), Земфира и Жанна Цириховы. Каждая из них также обжаловала по два решения: первое по части 2 статьи 20.2, второе - по части 1 статьи 19.3. О результатах слушаний по этим апелляциям информации также нет.

До нынешнего дня заседания по каждой из жалоб назначались трижды: на 26 сентября, 6 и 14 октября. Можно предположить, что слушания всякий раз откладывались.

1 сентября Кесаева, Маргиева, Бзарова, Бетрозова и Жанна Цирихова явились в спортзал школы № 1 в футболках с надписью "Путин - палач Беслана". Дочь Кесаевой при штурме школы в 2004 году была ранена. Дети остальных четверых протестующих погибли.

Силовики задержали всех пятерых протестующих, а также не участвовавшую в акции Земфиру Цирихову. Задержания велись жестко - у женщин на руках остались синяки. Вместе с жительницами Беслана в ОП "Правобережный" попали журналистки "Новой газеты" Елена Костюченко и "Таких дел" Диана Хачатрян.

Журналисток вскоре освободили, а на участниц акции и Земфиру Цирихову сфабриковали протоколы. Суды прошли поздно ночью и завершились лишь к 3 часам утра 2 сентября. Бетрозову и Жанну Цирихову оштрафовали на 20 тысяч рублей каждую; остальным четверым дали по 20 часов обязательных работ, сославшись на то, что у привлекаемых нет средств на уплату штрафов.

3 сентября на активисток напали хулиганы.

Днем 14 сентября в дом Кесаевой попытались проникнуть силовики. Из трех машин вышли около 15 человек, некоторые в полицейской форме. Визитеры ультимативно потребовали от родственника Кесаевой, открывшего дверь, чтобы активистка вышла к ним. Родственник ответил, что Кесаевой нет дома, и закрыл дверь перед силовиками.

В числе визитеров была следователь ОП "Правобережный". Ее подписи стоят под протоколами задержания Кесаевой и других участниц акции 1 сентября. При этом в действительности Батагова никак не контактировала с задержанными после акции.

Кроме того, среди визитеров находились хулиганы, участвовавшие в нападении 3 сентября.

Как отмечалось, слежка за активистками, установленная в начале сентября, на тот момент по-прежнему велась, а телефоны прослушивались. Правозащитникам, пытавшимся оказать помощь "Голосу Беслана", поступали эсэмэски с угрозами.