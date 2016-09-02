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Также: Мильштейн, Президент, Регионы, Террор, Право, Полиция, Спецслужбы, История, Колонки, Россия, Происшествия, Общество, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин, Елена Костюченко, Александр Торшин, Николай Патрушев, Рашид Нургалиев

статья Избиение за младенцев

Илья Мильштейн, 02.09.2016
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
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статья Статья

Прискорбное бесчувствие

Вот вам взрывы домов, вот "Курск", вот война чеченская, война грузинская, война украинская, политические суды, законодательный беспредел, а вот вам Беслан. И что вы хотите от персонажа? Как он, по-вашему, должен был действовать в предлагаемых обстоятельствах? Только так и мог.

Илья Мильштейн
01.09.2014
статья Статья

Они сгорели

Сегодня в газетах опубликовано "Обращение президента Владимира Путина к гражданам страны". Человек, управляющий государством уже пять лет, в течение которых длится война на Северном Кавказе, не нашел слов для того, чтобы попросить у людей прощения за страшную трагедию - гибель сотен детей и взрослых в Беслане. Вместо этого мы услышали новый вариант старой песни о главном - о великом Советском Союзе, об угрозах с Востока и Запада и о священной территориальной целостности...

Илья Мильштейн
06.09.2004
статья Статья

Кривая везет

Интересней только еще один вопрос, самый главный и тоже русский: а долго ли еще ему будет сопутствовать это невероятное везение? И где искать ответа: в Кремле, в Брюсселе, в Киеве или в той книге судеб, где расписаны все сроки, включая тюремные? Короче, долго ли ему еще наслаждаться властью, счастливым россиянам его славить, а другим людям мучиться?

Илья Мильштейн
11.08.2014
статья Статья

Неотвеченные вопросы

Пострадавшие, политики и журналисты - об итогах расследования и уроках бесланской трагедии.

01.09.2005

Есть такой известный психологический феномен: мы не любим тех, кому причинили зло. Вроде бы себя должны не любить и корить за дурные слова или поступки. Однако себя не любить трудно, и в попытках оправдания собственной, к примеру, низости приятно бывает узнать что-нибудь скверное про человека, которому мы причинили зло. А если он плохо отзывается о нас и неотступно напоминает о прошлом, то неприязнь обращается в ненависть. Хочется ему отомстить за то, что помнит. Умножая зло.

Государство, творящее преступления против своих граждан, действует примерно в той же манере. Левиафан - это ведь не просто чудище. Это не только функция, это живые люди. Цари, президенты, фюреры. Трепетные, ранимые, чувствительные. И если лучший друг детей поубивал у них родителей, то он очень плохо думает об этих детях и мстит им за то, что казнил маму с папой. А если, в иных условиях и в другой стране, национальный лидер несет прямую ответственность за убийство детей и взрослых, то он на дух не переносит осиротевших матерей и прочую родню.

Проявляется это по-разному. В частных беседах, когда он обзывает "нанятыми шлюхами" вдов погибших моряков с подводной лодки. В раздраженной реакции на убийство журналистки, чья смерть озлобляет его гораздо больше, чем ее статьи. В том, как государство под его руководством обращается с родственниками жертв терактов. Отмахиваясь от них, как от назойливых мух, и всеми средствами призывая к забвению.

Ярче всего это выразилось в отношении к людям, потерявшим своих близких в Беслане. Тут имею в виду и уничтожение улик после трагедии, и попытки снести спортзал, где томились заложники, и "комиссию Торшина", единственная цель работы которой заключалась в том, чтобы отмазать власть, и подробности суда над Нурпашой Кулаевым. На свой лад образцово это отношение продемонстрировал один прикремленный автор, порекомендовавший бесланским матерям нарожать себе новых детей.

Что ж, высшему начальству и его прихлебателям есть за что ненавидеть Эмму Бетрозову, Эмилию Бзарову, Эллу Кесаеву, Светлану Маргиеву, Жанну Цирихову... Почти все они потеряли самых близких и до сих пор, понимаете ли, не в силах забыть, как в рамках "случайного штурма" по ним палили из огнемета. Однако до вчерашнего дня этих женщин не калечили, арестовывая, и не карали в судебном порядке за "неповиновение сотруднику полиции" и "нарушение порядка проведения митинга".

А вот вчера, 1 сентября, в очередную годовщину теракта они вышли на улицу в футболках с надписью "Путин - палач Беслана" и были за это наказаны. Причем в задержании участвовали целые толпы силовиков, в мундирах и в штатском, которые били женщин и выкручивали им руки - до синяков. Вместе с ними в участок препроводили Елену Костюченко и Диану Хачатрян, повинных в том, что исполняли свой профессиональный долг.

Позорище беспредельное.

При том что приказ о жестком задержании тех, кто надел неправильные футболки, едва ли пришел из Кремля. Вряд ли именно Путин повелел осетинским правоохранителям арестовывать Кесаеву с подельницами и мешать работе журналистов; у гаранта сейчас много других забот. Скорее действия местных чекистов и полисменов диктовались ясным пониманием того, как бесланскую акцию расценят в столице. Страхом, исходящим из Москвы. От Путина. Шутка ли - палач. Такое ведь только враги России сегодня могут произнести, где-нибудь на Украине, а в границах страны подобного рода оскорбления приравниваются к экстремизму.

Вот и не сдержались силовики и судьи, оштрафовавшие женщин, и оскандалились. Хотя, понятное дело, никто из них не понесет ответственности за беззакония, а начальников даже поощрят. Как не понес никакой ответственности никто из тех, кто проморгал террористов и устроил бойню в бесланской школе. Ни сам Владимир Владимирович, чей приказ штурмовать школу, не считаясь с жертвами, вне всякого сомнения исполнялся в Беслане.

Однако то, что у нормальных людей называется чувством задавленной вины, им тоже не чуждо - ни Путину, ни Патрушеву с Нургалиевым, ни местным бонзам. Нормальные люди не любят тех, кому причинили зло. Только у нормальных людей, то есть простых, как правило, нет возможностей творить зло в таких масштабах, как в Чечне, в Москве на Дубровке, в Беслане, в Донбассе, в Сирии. Простые люди злодействуют по-мелкому.

У политиков, людей непростых, особенно у тех, кто помешан на войне и национал-патриотизме, масштабы иные, не говоря о возможностях. Оттого и количество граждан, пострадавших от преступлений, совершенных царями, президентами, фюрерами, измеряется обычно числами крупными цифрами, порой весьма крупными. И обижаются вожди на людей, которых заставили страдать, тоже по-крупному. Обижаются и мстят, обрушивая на граждан мощь государственной машины и не думая о том, как они выглядят в этот момент. Хотя выглядят бесконечно гнусно, прибавляя к списку прежних злодейств еще и относительно мелкую уголовщину.

Двенадцать лет спустя у жителей Беслана, потерявших своих дочерей, сыновей, мужей, жен, боль не заживает и они проклинают убийц. Оттого не проходит обида у проклинаемых. Это вещи связанные, и разница лишь в том, что с уходом так называемого Путина и его соратников погаснет их обида, истощится ненависть. Напротив, про отморозков, захвативших школу, и про то, как власти освобождали заложников, в Беслане будут помнить вечно. Передавая имена убийц из поколения в поколение, из рода в род, как эстафету памяти, всечеловеческой беды и безутешного горя.

Комментарии 60 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 02.09.2016
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Илья Мильштейн

Дата двойного назначения

Илья Мильштейн, 01.09.2005

1 сентября с прошлого года и навеки - это не только первый раз в первый класс. Это день преступления, совершенного террористами-отморозками при танковой и огнеметной поддержке российской власти.

Андрей Пионтковский. Фото Граней.Ру

Незаданный вопрос

Андрей Пионтковский, 09.09.2005

Почему в Беслане не был доведен до конца сценарий приглашения Аслана Масхадова ради освобождения заложников, а был реализован сценарий штурма?
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