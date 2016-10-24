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Верховный суд Северной Осетии отменил наказание Земфире Цириховой, одной из задержанных 1 сентября в Беслане на панихиде в память о погибших в теракте 2004 годау. Об этом сообщает "Кавказский Узел".

Суд признал, что Цирихова не принимала участия в акции протеста "Матерей Беслана", и отменил назначенные ей по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия) 20 часов общественных работ.

1 сентября председатель комитета "Голос Беслана" Элла Кесаева, Светлана Маргиева, Эмилия Бзарова, Эмма Бетрозова (Тагаева) и Жанна Цирихова явились в спортзал школы № 1 в футболках с надписью "Путин - палач Беслана". Дочь Кесаевой при штурме школы в 2004 году была ранена. Дети остальных четверых протестующих погибли.

Силовики задержали всех пятерых протестующих, а также не участвовавшую в акции Земфиру Цирихову. Задержания велись жестко - у женщин на руках остались синяки. Вместе с жительницами Беслана в ОП "Правобережный" попали журналистки "Новой газеты" Елена Костюченко и "Таких дел" Диана Хачатрян.

Журналисток вскоре освободили, а на участниц акции и Земфиру Цирихову сфабриковали протоколы. Суды прошли поздно ночью и завершились лишь к 3 часам утра 2 сентября. Бетрозову и Жанну Цирихову оштрафовали на 20 тысяч рублей каждую. Остальным четверым дали по 20 часов обязательных работ, сославшись на то, что у привлекаемых нет средств на уплату штрафов.

3 сентября на активисток напали хулиганы.

20 октября "Кавказский узел" сообщал, что ВС Северной Осетии переквалифицировал обвинение Кесаевой с части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без уведомления) на часть 5 этой же статьи (нарушение порядка проведения публичных мероприятий) и заменил назначенные ей 20 часов обязательных работ штрафом 10 тысяч рублей.

При этом все шестеро задержанных 1 сентября подавали апелляции на решения по статье 20.2 и части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Однако о результатах рассмотрения этих апелляций не сообщалось. При этом на сайте суда неоднократно сообщалось о назначении новых заседаний. Возможно, рассмотрение заявлений активисток в очередной раз отложено.