О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror713.graniru.info/Society/Law/m.255888.html
Также: Право, Акции протеста, Полиция, Регионы, Террор, Чечня, Свобода слова, Президент, Дети, Общество, Россия, Происшествия, Война, СМИ, Политика

новость Суд отменил наказание одной из задержанных на акции в Беслане

24.10.2016
Акция матерей Беслана, 01.09.2016. Фото Елены Костюченко
Акция матерей Беслана, 01.09.2016. Фото Елены Костюченко
Реклама

Верховный суд Северной Осетии отменил наказание Земфире Цириховой, одной из задержанных 1 сентября в Беслане на панихиде в память о погибших в теракте 2004 годау. Об этом сообщает "Кавказский Узел".

Суд признал, что Цирихова не принимала участия в акции протеста "Матерей Беслана", и отменил назначенные ей по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия) 20 часов общественных работ.

1 сентября председатель комитета "Голос Беслана" Элла Кесаева, Светлана Маргиева, Эмилия Бзарова, Эмма Бетрозова (Тагаева) и Жанна Цирихова явились в спортзал школы № 1 в футболках с надписью "Путин - палач Беслана". Дочь Кесаевой при штурме школы в 2004 году была ранена. Дети остальных четверых протестующих погибли.

Силовики задержали всех пятерых протестующих, а также не участвовавшую в акции Земфиру Цирихову. Задержания велись жестко - у женщин на руках остались синяки. Вместе с жительницами Беслана в ОП "Правобережный" попали журналистки "Новой газеты" Елена Костюченко и "Таких дел" Диана Хачатрян.

Журналисток вскоре освободили, а на участниц акции и Земфиру Цирихову сфабриковали протоколы. Суды прошли поздно ночью и завершились лишь к 3 часам утра 2 сентября. Бетрозову и Жанну Цирихову оштрафовали на 20 тысяч рублей каждую. Остальным четверым дали по 20 часов обязательных работ, сославшись на то, что у привлекаемых нет средств на уплату штрафов.

3 сентября на активисток напали хулиганы.

20 октября "Кавказский узел" сообщал, что ВС Северной Осетии переквалифицировал обвинение Кесаевой с части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без уведомления) на часть 5 этой же статьи (нарушение порядка проведения публичных мероприятий) и заменил назначенные ей 20 часов обязательных работ штрафом 10 тысяч рублей.

При этом все шестеро задержанных 1 сентября подавали апелляции на решения по статье 20.2 и части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Однако о результатах рассмотрения этих апелляций не сообщалось. При этом на сайте суда неоднократно сообщалось о назначении новых заседаний. Возможно, рассмотрение заявлений активисток в очередной раз отложено.

Оставить комментарий Обсудить
24.10.2016
в блоге Блоги
21792
Мария Томак 11.09.2016
в блоге Беслан: им можно всё
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Избиение за младенцев

Илья Мильштейн, 02.09.2016

А вот вчера, 1 сентября, в очередную годовщину теракта они вышли на улицу в футболках с надписью "Путин - палач Беслана" и были за это наказаны. Причем в задержании участвовали целые толпы силовиков, в мундирах и в штатском, которые били женщин и выкручивали им руки - до синяков. Позорище беспредельное.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Зеленка покраснела

Илья Мильштейн, 05.09.2016

Напрашивается мысль, что скандал в Беслане вышел слишком уж громким и безобразным и начальство в Москве как-то, что ли, поморщилось. Вы, мол, ребята, перестарались - и региональная власть, взяв под козырек, судорожно стала искать в своих рядах особо отличившегося. Разумеется, не в спецслужбах и не в суде, а там, где служат добровольные помощники партии.


новость Новости по теме
20.10.2016 Лидеру "Голоса Беслана" Кесаевой заменили обязательные работы штрафом →
14.09.2016 К председателю "Голоса Беслана" Кесаевой пытались попасть силовики →
08.09.2016 У журналистки Костюченко диагностирован ушиб мозга →
06.09.2016 СМИ: Обидчик журналистки Костюченко оштрафован →
06.09.2016 СПЧ пожаловался в Генпрокуратуру на задержание бесланских матерей →
04.09.2016 СМИ: Обидчик журналистки Костюченко задержан →
03.09.2016 В Беслане люди в футболках с надписью "Антитеррор" напали на журналистов →
02.09.2016 Омбудсмен Москалькова осудила действия бесланских матерей и их задержание →
02.09.2016 Суд назначил бесланским матерям обязательные работы →
01.09.2016 Бесланские матери задержаны за акцию в футболках "Путин - палач Беслана" →
Фото и Видео
27402
Play own
В защиту права на аборт
27401
Play own
Приговор Антону Носику
27111
Play own
В СИЗО за покемонов
27040
Play own
Приговор Александру Поткину
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Зачем вломились в Сирию?
статья Против народа
Александр Скобов
новость Тайные проверки в вузах
Митинг у РГГУ. Фото: @_Borodulin
в блоге Путин и колдуны
383
новость Митинг за запрет абортов: ВИДЕО
Митинг за запрет абортов. Кадр Грани-ТВ
новость Тотальный разгром ОНК
Дмитрий Комнов. Фото: pstbi.ru
РЕКЛАМА
Loading...
новость Новая форма военных священников
Форма военного священника. Кадр видеоролика
новость МИД: На санкции ответим несимметрично
Сергей Рябков. Фото: interaffaires.ru
новость Порошенко: Альтернатив "Минску" нет
Петр Порошенко. Фото: 112.ua
статья Урок Каддафи для Путина
Виталий Портников
статья Штирлиц идет по коридору
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Иванов: Холодная война - факт жизни
Сергей Иванов. Фото: kremlin.ru
новость Пять лет для имама
Магомеднаби Магомедов (Сильдинский). Фото: chernovik.net
новость Хинштейн перешел в Росгвардию
Александр Хинштейн. Фото Д.Борко/Грани.Ру
новость США: Прекратите поддерживать Асада
Нед Прайс. Кадр CNN
новость Компенсация по делу Николаева
Леонид Николаев в зале суда. Фото газеты "Мой район"
новость Информаторов WADA наградили
Юлия и Виталий Степановы. Фото: sport-express.ru
новость Атака на сайт МИДа
Скриншот взломанного сайта российского МИДа
новость Протокол на "Мемориал"
Надпись на здании "Мемориала". Фото: memo.ru
новость Ленинопад на Украине закончился
Снос памятника Ленину в Новгороде-Северском. Фото: espreso.tv