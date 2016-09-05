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За Путина-палача бесланские матери наказаны денежными штрафами или приговорены к обязательным работам. Корреспонденты "Таких дел" и "Новой газеты" Диана Хачатрян и Елена Костюченко несколько раз избиты, у них отняты телефоны, после возвращены со стертыми данными. Елену еще и облили зеленкой. Безымянный гражданин, напавший на нее, вроде задержан. Омбудсмен Москалькова бескомпромиссно осудила и приговоренных, и нападавших.

Таковы предварительные итоги известных событий, случившихся в России в первые дни сентября, и нельзя сказать, что общество потрясено или недобитые внутренние враги изумлены происшедшим. Общества нет, а что касается отдельных несогласных граждан, то они бы удивились, если бы местная власть в Северной Осетии на "палача" никак не отреагировала - дескать, Основному Закону это оценочное суждение не противоречит. Либо если бы из Москвы, едва появились первые сообщения о нападениях на бесланских женщин и репортеров, последовал зычный окрик: вы что себе позволяете?.. Вот это была бы полноценная сенсация.

То же самое и с Москальковой. Недобитые поразились бы, когда бы уполномоченный по правам человека жестко и однозначно выступила против североосетинского начальства, а также чекистов и полицейских с приданными им отморозками, избивающими женщин. Когда бы она сама поехала в Беслан или обратилась в суд с заявлением в защиту жертв беззакония и поучаствовала в процессе; омбудсмен наделен таким правом. Напротив, ее взволнованные речи в поддержку Владимира Владимировича, который, понимаете ли, "уж сколько сделал... для того чтобы поднять социальный уровень", ни малейшего отторжения не вызывают. А чего вы хотели от Москальковой на данном этапе развития социума и уникальной правозащитной идеологии, выработанной в Кремле? Ничего вы от нее не хотели и не ожидали, и правильно делали.

В общую картину происходящего не вписываются разве что две вчерашних новости.

Во-первых, заявление СПЧ, в котором высказано намерение членов Совета "подготовить обращение в прокуратуру в связи с тем, что, с их точки зрения, в действиях протестующих нет состава преступления". Впрочем, по поводу действий силовиков мнения там естественным образом разделились; некоторые считают, что привлекать их к ответственности не следует, а то как бы бесланских матерей вообще не посадили. Этот довод выдвинул Игорь Каляпин, и к его словам, вероятно, стоит прислушаться, попутно пытаясь их осмыслить.

Во-вторых, вот эта неподтвержденная информация про "молодого человека" в футболке с надписью "Антитеррор", который поливал зеленкой. Он потом "неспешно пошел вдоль железной дороги" на виду у правоохранителей и был сбит с ног местным жителем, которого полицейские тут же скрутили и куда-то увели. А теперь, значит, и этого догнали, и уже как бы известно, что сей титушка был возмущен "недостойным" поведением Костюченко, не сдержался и ему грозит статья за мелкое хулиганство.

То есть возмущенного шкодника, по-видимому, тоже оштрафуют, приравняв его проступок к вербальному оскорблению Путина. Это довольно неожиданная новость: мы же привыкли к тому, что неравнодушные граждане на службе у ФСБ или МВД почти всегда остаются безнаказанными. Как ее объяснить?

Напрашивается мысль, что скандал в Беслане вышел слишком уж громким и безобразным и начальство в Москве как-то, что ли, поморщилось. Вы, мол, ребята, перестарались - и региональная власть, взяв под козырек, судорожно стала искать в своих рядах особо отличившегося. Разумеется, не в спецслужбах и не в суде, а там, где служат добровольные помощники партии, на гонораре или на полставки, со сдельной эксклюзивной оплатой за патриотические вопли, мордобой и перерасход зеленки. Оттого он и не ушел далеко, анонимный гражданин, травмированный недостойным поведением столичной девушки. Молодой человек задержан, и не исключено, что скоро мы узнаем его имя, когда карающий меч североосетинского правосудия сверкнет и над его головой.

Хотя не исключено, что и не узнаем. В конце концов, он же не от себя старался, а действовал строго по инструкции, имитируя гнев народа, как в баснословные советские времена. И если, потакая недодушенной прессе, отдельным правозащитникам и блогерам, штрафовать верных своих гопников, то где гарантия, что завтра они с легкой душой вновь согласятся хулиганить? Хоть в Беслане, хоть в Москве.

Что же касается скандала и позора, который опять обрушивается на страну, то на фоне всех прочих нынешний не слишком сильно выделяется. Даже в рамках детской тематики, применительно к жизни и смерти. На фоне, допустим, закона подлецов или продуктов активной политической жизнедеятельности детского омбудсмена, который уходит и все никак не уйдет в отставку. Не говоря уж о том, что случилось в Беслане двенадцать лет назад.

Тут у граждан, которых почти не осталось, и у общества, которого нет, вырабатывается привычка любую, самую беспредельную мерзость воспринимать как должное, и покорно корчиться от боли и стыда, и забывать, чтобы не мучиться понапрасну. Когда-нибудь эта чаша переполнится, но сроки неведомы, и тот, кого по справедливости назвали палачом, наверное долго еще будет заниматься любимым делом. Или, может, недолго, но профессия у него такова, что жертвам его природных склонностей вечностью кажется всякий лишний день.