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новость Деды убивали

В Сети опубликованы данные о 40 тысячах сотрудников НКВД эпохи Большого террора
24.11.2016
Тела политзеков, расстрелянных НКВД. Львов, июль 1941. Источник: cdvr.org.ua
Тела политзеков, расстрелянных НКВД. Львов, июль 1941. Источник: cdvr.org.ua
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"Мемориал" опубликовал на своем сайте справочник Андрея Жукова "Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935-1939". Сообщение об этом появилось в среду на сайте НКО.

В справочнике представлены краткие сведения о 39 950 сотрудниках НКВД, получивших специальные звания системы госбезопасности с момента их введения в 1935 году до начала 1941-го. Особое внимание уделено периоду с осени 1935-го до середины 1939 года - в книгу включены практически все лица, получившие спецзвания в это время.

Предварительная версия справочника была издана в мае нынешнего года на компакт-диске. С тех пор к моменту публикации книги в Сети примерно в 4,5 тысячи статей были внесены изменения и дополнения.

Основным источником сведений стали приказы НКВД по личному составу. Приведены номера и даты приказов о присвоении званий и увольнении, информация о занимаемой на момент увольнения должности, а также о присвоении государственных наград и знаков "Почетный работник ВЧК-ГПУ".

Эти сведения дополнены данными из других источников. В первую очередь речь идет о лицах, погибших или пропавших без вести во время германо-советской войны, а также о репрессированных.

"С помощью справочника станет возможно атрибутировать множество сотрудников госбезопасности эпохи Большого террора, известных до сих пор лишь по фамилии (как правило, даже без указания имени и отчества) - из подписей в следственных делах или из упоминаний в мемуарных текстах", - отмечается в публикации "Мемориала".

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
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