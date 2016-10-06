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Также: Регионы, История, Россия, Общество, Политика | Персоны: Иосиф Сталин

новость В Сургуте демонтировали памятник Сталину

06.10.2016
Установка бюста Сталина в Сургуте. Кадр видеозаписи
Установка бюста Сталина в Сургуте. Кадр видеозаписи
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В Сургуте демонтировали незаконно установленный бюст Иосифа Сталина. Как передает Интерфакс, об этом сообщили в администрации города.

"Памятник был демонтирован и отправлен на ответственное хранение на склад управления лесопаркового хозяйства на основании решения рабочей комиссии администрации города от 4 октября. В настоящее время администрация муниципалитета готовит документы для взыскания денежных средств, потраченных на демонтаж", - сказал собеседник агентства.

При этом, как сообщил один из организаторов установки памятника, председатель отделения общественной организации "Русский дух" в ХМАО Денис Ханьжин, их никто не предупреждал о возможном демонтаже. По его словам, активисты "Русского духа" планируют подать заявление в полицию. "Не знаю, что произошло. Не факт, что это сделала администрация. Может его украли?", - сказал Ханьжин.

Открытие бюста Сталину прошло 15 сентября. Он был установлен на новой набережной, где раньше находился сургутский рыбокомбинат. При этом ранее городская комиссия по топонимике дала добро на установку рядом с этим местом памятника жертвам политических репрессий.

Власти города заявили, что установка памятника Сталину на муниципальной земле незаконна, и потребовали его демонтировать. По словам начальника управления информационной политики администрации Сургута Екатерины Швидкой, многие жители города выступают против установки бюста Сталина, поскольку "в свое время чуть ли не полгорода было репрессировано". После установки бюст дважды обливали краской - 16 и 19 сентября.

Памятники Сталину появляются во многих городах России. 5 мая 2015 года международное правозащитное общество "Мемориал" выступило с заявлением. В нем говорилось, что масштабы преступлений Сталина таковы, что его прославление должно быть запрещено законодательно.

"Преступления Сталина не имеют аналогов в отечественной истории. Их масштабы таковы, что появление его изображений в публичном пространстве в каком бы то ни было позитивном контексте недопустимо и должно быть запрещено законодательно", - отмечали в "Мемориале". При этом подчеркивалось, что речь не идет о запрещении упоминания имени диктатора.

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