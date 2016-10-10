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В Москве в воскресенье активисты Революционного коммунистического союза молодежи - РКСМ(б) повесили на воротах Музея истории ГУЛАГа фигуру Александра Солженицына. Об этом сообщается на сайте организации.

На шею фигуры поместили плакат со стихами "г-ну Солженицыну от коммунистической молодежи Москвы". В них писатель был назван "предателем" и "Родины своей первейшим врагом", а Музей ГУЛАГа - "предательским музеем", который "бывших диссидентов ублажает".

В публикации РКСМ(б) заявляется, что "тема политических репрессий прошлого на сегодняшний день приобрела у наших властей какую-то болезненную популярность". Пристрастие властей к этой теме, утверждают активисты, выразилось в открытии Музея истории ГУЛАГа, а также памятников Солженицыну и мемориалов жертв политических репрессий, а также в объявлении 2018 года, в который Солженицыну исполнилось бы 100 лет, "годом творчества" писателя.

"Причем делается это не от какого-то искреннего сочувствия к той части людей - не такой уж огромной, как об этом любят кричать, - которые действительно стали жертвами ошибок советского правосудия, - далее говорится в сообщении. - Подобные объекты - попытка прикрыть собственную политическую несостоятельность, закручивание гаек и раздрай в государстве. Делать это буржуазной власти удобнее всего, тыча пальцем в прошлое: "Хочешь социализм? Ты с ума сошел! Там же сплошной ГУЛАГ! Не нравится пакет Яровой? А при совке еще меньше свободы было, так что благодари и за это!"

Директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов рассказал "Эху Москвы", что обращаться в полицию в связи с акцией не предполагается. Он также ошибочно расценил выходку коммунистов как "логическое продолжение" недавних атак на Центр Люмьеров и Сахаровский центр. В действительности РКСМ(б) выступает против путинского режима.

7 сентября 2015 года во Владивостоке активист Ленинского коммунистического союза молодежи Максим Шинкаренко повесил на памятник Солженицыну, открытый двумя днями раньше, табличку с надписью "Иуда". На Шинкаренко оформили протокол по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), однако Ленинский райсуд города прекратил дело, не усмотрев в действиях привлекаемого состава правонарушения.

Сам активист вину не признал. В объяснение своей выходки он заявил, что годом раньше городские власти, сославшись на нехватку места, отклонили предложенную им и его товарищами идею установить в городе к 70-летию победы над Германией памятник Сталину.