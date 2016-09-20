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новость В "расстрельном доме" на Никольской планируют открыть дорогой универмаг

20.09.2016
"Расстрельный дом" на Никольской. Фото: "Яндекс-панорамы"
"Расстрельный дом" на Никольской. Фото: "Яндекс-панорамы"
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В доме 23 по Никольской улице в центре Москвы, где помещалась Военная коллегия Верховного суда СССР, в 1936-1938 годах вынесшая свыше 30 тысяч смертных приговоров, планируется открыть дорогой универмаг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на бизнесмена Владимира Давиди, управляющего фирмой Esterk Lux Parfum - одного из крупнейших российских поставщиков дорогой парфюмерии.

Именно с этой целью, рассказал Давиди, он в начале сентября купил "расстрельный дом" и соседнее здание по адресу Никольская, 19-21. Торговый центр, который предполагается разместить в обоих зданиях, бизнесмен намерен назвать ВУМ - по аналогии с ГУМом и ЦУМом.

В 1990-е годы дом по Никольской, 23 был тайно приватизирован. С тех пор периодически появлялись сообщения о возможном открытии в здании торговых или развлекательных заведений.

Между тем общественность неоднократно выступала с идеей открыть в "расстрельном доме" музей. Эту инициативу поддерживали, в частности, экспертные группы при столичном департаменте культуры.

В дальнейшем активистам удалось добиться включения постройки в список культурного наследия. Однако позже по указанию тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова здание исключили из этого списка.

В середине 2000-х "расстрельный дом" предполагалось снести, чтобы возвести на его месте трехуровневый паркинг. Позже здание собирались подвергнуть радикальной реконструкции с разборкой внутренних стен и пристройкой стеклянного торгового зала. Между тем часть конструкций дома относится к XVII веку.

После отставки Лужкова зданию был возвращен охранный статус. Однако в августе 2013 года и.о. мэра (ныне - мэр) столицы Сергей Собянин предложил открыть в "расстрельном доме" кафе.

После этого "Мемориал" обратился к Собянину с открытым письмом, в котором убеждал чиновника изменить свое решение и организовать в здании музей. "Выкуп здания у владельца не является неразрешимой задачей для московского бюджета, не говоря уж о федеральном", - отмечалось в обращении.

"Идея устроить кафе и/или гостиницу в "расстрельном доме" кощунственна - и показывает, что ее авторам совершенно безразлична память о жертвах тоталитарного режима", - также говорилось в документе.

Комментарии 9 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
20.09.2016

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