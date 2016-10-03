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Также: Право, Свобода слова, Спецслужбы, История, Общество, СМИ, Россия, Политика | Персоны: Борис Соколов, Виталий Дымарский, Алексей Венедиктов, Александр Хинштейн

новость Внучка председателя КГБ Серова подала в суд на "Эхо Москвы"

03.10.2016
Иван Серов. Источник: "Вокруг света"
Иван Серов. Источник: "Вокруг света"
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Вера Серова, внучка советского силовика Ивана Серова, в 1954-1958 годах возглавлявшего КГБ, а в 1958-1963-м - ГРУ, подала в суд на "Эхо Москвы" и историка, автора "Граней" Бориса Соколова. Об этом сообщил в своем твиттере главред "Эха" Алексей Венедиктов. "За очернение памяти деда", - пояснил он.

Иных деталей Венедиктов не указал.

14 июля Соколов выступал на "Эхе" в эфире программы Виталия Дымарского "Дилетанты". Собеседники обсуждали книгу дневников Серова, изданную в мае нынешнего года под названием "Записки из чемодана". Как утверждалась, дневники внучка силовика нашла в тайнике, устроенном в гараже на даче. Текст подготовил к печати и снабдил комментариями депутат Госдумы единорос Александр Хинштейн, член центрального совета Военно-исторического общества, возглавляемого главой Минкульта Владимиром Мединским.

Соколов назвал "Записки из чемодана" фальшивкой. По словам историка, это "вольная биография Серова, написанная Хинштейном в виде его мемуаров". Целью публикации, заметил Соколов, было "реабилитировать по возможности Серова - показать, что он типа не палач, а вот большую государственную работу выполнял, - и сами органы".

"Он прославился прежде всего арестами, расстрелами, депортациями", - пояснил историк. Серов участвовал в чистках 1939-1941 годов на Западной Украине, расстрелах поляков в Катыни и Харькове, депортации ряда народов, в том числе немцев Поволжья, чеченцев и крымских татар. "В Польше депортировал и расстреливал бойцов Армии Крайовой. В Германии тоже занимался депортацией и репрессиями", - отметил Соколов.

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03.10.2016

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