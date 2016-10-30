Опять явятся фанаты Путина, а им на смену придут люди и положат цветы. И снова будет ночь, и коммунальщики наведут порядок, а им на смену придут люди и зажгут свечи. Потом начальство выставит пост, чтобы неповадно было людям помнить Немцова. Но люди все равно будут приходить...