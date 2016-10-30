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Также: История, Общество | Персоны: Дмитрий Борко, Олег Орлов, Максим Лузянин

статья Изменить нельзя

30.10.2016

С каждым годом на акцию "Мемориала" у Соловецкого камня приходит все больше людей. Они по нескольку часов стоят на холодном ветру в очереди к микрофону, чтобы прочитать имена расстрелянных. В этот раз гораздо чаще звучали слова "от себя". "Возвращение имен" - единственная по-настоящему массовая гражданская акция в сегодняшней России.

Видео Дмитрия Борко:

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30.10.2016
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Последний адрес

Илья Мильштейн, 30.03.2015

Опять явятся фанаты Путина, а им на смену придут люди и положат цветы. И снова будет ночь, и коммунальщики наведут порядок, а им на смену придут люди и зажгут свечи. Потом начальство выставит пост, чтобы неповадно было людям помнить Немцова. Но люди все равно будут приходить...
Акция "Возвращение имен". Фото: Грани.Ру

Русский сопромат

29.10.2015

Россию вновь накрывает волна репрессий. Поминая жертв сталинского террора, участники акции "Возвращение имен" размышляли о путях индивидуального сопротивления. Русский сопромат - вот главная наука. Ирина Карацуба, Лев Гудков, Александр Черкасов, Сергей Лукашевский, Валерий Борщев - о том, как осознать причины рецидива, переболеть и сохранить себя. ВИДЕО.

Олег Дорман у Соловецкого камня. Кадр Грани-ТВ

Призрак бродит по России

29.10.2014

В канун Дня памяти жертв политических репрессий на Лубянке прошла традиционная акция "Возвращение имен". С утра до вечера у Соловецкого камня читали имена расстрелянных москвичей. Возможны ли в России новые массовые репрессии? Арсений Рогинский, Олег Дорман, Аркадий Дубнов и Сергей Давидис - о сталинском прошлом и путинском будущем. ВИДЕО.

На акции "Возвращение имен". Кадр Грани-ТВ

Громкие имена

30.10.2013

Накануне Дня политзаключенного на Лубянке прошла традиционная акция "Возвращение имен". С 10 утра до 10 вечера у Соловецкого камня читали имена расстрелянных. С каждым годом на акцию приходит все больше людей, они все откровеннее рассказывают о своих семейных историях. Видео и фото Дмитрия Борко.


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