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С каждым годом на акцию "Мемориала" у Соловецкого камня приходит все больше людей. Они по нескольку часов стоят на холодном ветру в очереди к микрофону, чтобы прочитать имена расстрелянных. В этот раз гораздо чаще звучали слова "от себя". "Возвращение имен" - единственная по-настоящему массовая гражданская акция в сегодняшней России.
Видео Дмитрия Борко:
Опять явятся фанаты Путина, а им на смену придут люди и положат цветы. И снова будет ночь, и коммунальщики наведут порядок, а им на смену придут люди и зажгут свечи. Потом начальство выставит пост, чтобы неповадно было людям помнить Немцова. Но люди все равно будут приходить...
Россию вновь накрывает волна репрессий. Поминая жертв сталинского террора, участники акции "Возвращение имен" размышляли о путях индивидуального сопротивления. Русский сопромат - вот главная наука. Ирина Карацуба, Лев Гудков, Александр Черкасов, Сергей Лукашевский, Валерий Борщев - о том, как осознать причины рецидива, переболеть и сохранить себя. ВИДЕО.
В канун Дня памяти жертв политических репрессий на Лубянке прошла традиционная акция "Возвращение имен". С утра до вечера у Соловецкого камня читали имена расстрелянных москвичей. Возможны ли в России новые массовые репрессии? Арсений Рогинский, Олег Дорман, Аркадий Дубнов и Сергей Давидис - о сталинском прошлом и путинском будущем. ВИДЕО.
Накануне Дня политзаключенного на Лубянке прошла традиционная акция "Возвращение имен". С 10 утра до 10 вечера у Соловецкого камня читали имена расстрелянных. С каждым годом на акцию приходит все больше людей, они все откровеннее рассказывают о своих семейных историях. Видео и фото Дмитрия Борко.