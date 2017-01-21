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новость Если б он был султан

Парламент Турции одобрил поправки о переходе к президентской республике
21.01.2017
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: tccb.gov.tr
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: tccb.gov.tr
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Парламент Турции принял поправки в Конституцию о введении в стране президентской формы правления, сообщает агенство Anadolu. За поправки высказались 339 депутатов из 488 участвовавших в заседании.

Депутаты правящей Партии справедливости и развития стоя приветствовали решение.

Перед голосованием по всему пакету из 18 поправок депутаты в течение трех последних дней рассматривали каждую из статей в отдельности. В итоге все они также были одобрены. Однако полученного уровня поддержки законопроекта (от 330 до 366 голосов "за") не хватает для того, чтобы поправки вступили в силу, минуя процедуру всенародного голосования.

Одобренный законопроект должен быть не позднее начала следующей недели передан на утверждение президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Если глава государства в течение ближайших нескольких дней ратифицирует его, референдум может быть проведен в начале апреля. "Теперь слово за народом, народ примет окончательное решение", - заявил по итогам голосования премьер-министр Бинали Йылдырым.

Поправки упраздняют пост главы правительства и расширяет законодательные и исполнительные полномочия президента. Глава государства получит возможность назначать и снимать с постов министров, а также лишать должности членов Верховного суда. Кроме того, снимается требование о невозможности одновременного пребывания на посту президента и председательства в политической партии.

Однако за парламентом сохраняется право инициировать судебные разбирательства в отношении президента. Соответствующий запрос должен будет получить поддержку более половины депутатов. Кроме того, предлагается увеличить состав парламента с 550 до 600 депутатов и снизить минимальный возраст кандидатов до 18 лет.

10 декабря Партия справедливости и развития внесла в парламент проект поправок в действующую Конституцию страны, которые расширят полномочия президента. Эрдоган заявлял о необходимости подобной реформы еще два года назад, вскоре после своего избрания президентом. Сторонники изменения конституции говорят, что это упростит систему правления страной. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что поправки к конституции спасут страну от попыток переворота.

Сам Эрдоган объявил, что если парламент одобрит изменения в конституцию, этот вопрос будет вынесен на референдум в 2017 году.

Противники этой инициативы заявляют, что изменение конституции приведет к тому, что все бразды правления окажутся в руках одного человека. Они ссылаются на массовые аресты, прошедшие после попытки июльского переворота как на пример того, что это может означать на практике.

После подавления попытки военного переворота в июле этого года в Турции начались массовые репрессии. В конце октября министр юстиции страны Бекир Боздаг заявлял, что по подозрениях в связях с живущим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом арестовано около 35 тысяч человек. Эрдоган добивается возвращения в стране смертной казни для расправы с участниками переворота.

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21.01.2017
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Илья Мильштейн, 18.07.2016

Ставившийся еще Цицероном вопрос cui bono? напрашивается сам собой. Равно и ответ на него. Эрдогану, занятому ныне избиением военных кадров, массовым увольнением судей, закручиваением гаек по всей стране и внешнеполитическими разборками, июльское восстание несчастных турецких "декабристов" пришлось как нельзя кстати.
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