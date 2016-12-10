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Правящая в Турции Партия справедливости и развития вносит в парламент проект поправок в действующую конституцию страны, которые расширят полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Би-Би-Си. В случае принятия поправок Турция станет президентской республикой

Эрдоган заявлял о необходимости подобной реформы еще два года назад, вскоре после своего избрания президентом. Сторонники изменения конституции говорят, что это упростит систему правления страной. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что поправки к конституции спасут страну от попыток переворота.

Сам Эрдоган объявил, что если парламент одобрит изменения в конституцию, этот вопрос будет вынесен на референдум в 2017 году.

Противники этой инициативы заявляют, что изменение конституции приведет к тому, что все бразды правления окажутся в руках одного человека. Они ссылаются на массовые аресты, прошедшие после попытки июльского переворота как на пример того, что это может означать на практике.

После подавления попытки военного переворота в июле этого года в Турции начались массовые репрессии. В конце октября министр юстиции страны Бекир Боздаг заявлял, что по подозрениях в связях с живущим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом арестовано около 35 тысяч человек. Эрдоган добивается возвращения в стране смертной казни для расправы с участниками переворота.

4 ноября в Турции были задержаны 12 депутатов Милли меджлиса от Демократической партии народов, защищающей права национальных меньшинств страны, в том числе курдского. Восьмерых задержанных, в том числе лидеров партии Селахаттина Демирташа и Фиген Юксекдаг, арестовали. Депутатам вменяют связи с Рабочей партией Курдистана, которая признана в стране террористической организацией.

13 ноября спикер Европарламента Мартин Шульц заявил, что Евросоюз должен ввести экономические санкции против Турции в связи с арестами оппозиционных политиков и журналистов. Шульц также заверил, что выступает за продолжение диалога с Турцией относительно вступления этой страны в ЕС. Однако, подчеркнул он, "если Турция вернет смертную казнь, переговоры о вступлении завершатся".