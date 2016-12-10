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новость И мало ему конституций

Правящая партия Турции намерена изменить конституцию и усилить власть президента
10.12.2016
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: tccb.gov.tr
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: tccb.gov.tr
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Правящая в Турции Партия справедливости и развития вносит в парламент проект поправок в действующую конституцию страны, которые расширят полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Би-Би-Си. В случае принятия поправок Турция станет президентской республикой

Эрдоган заявлял о необходимости подобной реформы еще два года назад, вскоре после своего избрания президентом. Сторонники изменения конституции говорят, что это упростит систему правления страной. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что поправки к конституции спасут страну от попыток переворота.

Сам Эрдоган объявил, что если парламент одобрит изменения в конституцию, этот вопрос будет вынесен на референдум в 2017 году.

Противники этой инициативы заявляют, что изменение конституции приведет к тому, что все бразды правления окажутся в руках одного человека. Они ссылаются на массовые аресты, прошедшие после попытки июльского переворота как на пример того, что это может означать на практике.

После подавления попытки военного переворота в июле этого года в Турции начались массовые репрессии. В конце октября министр юстиции страны Бекир Боздаг заявлял, что по подозрениях в связях с живущим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом арестовано около 35 тысяч человек. Эрдоган добивается возвращения в стране смертной казни для расправы с участниками переворота.

4 ноября в Турции были задержаны 12 депутатов Милли меджлиса от Демократической партии народов, защищающей права национальных меньшинств страны, в том числе курдского. Восьмерых задержанных, в том числе лидеров партии Селахаттина Демирташа и Фиген Юксекдаг, арестовали. Депутатам вменяют связи с Рабочей партией Курдистана, которая признана в стране террористической организацией.

13 ноября спикер Европарламента Мартин Шульц заявил, что Евросоюз должен ввести экономические санкции против Турции в связи с арестами оппозиционных политиков и журналистов. Шульц также заверил, что выступает за продолжение диалога с Турцией относительно вступления этой страны в ЕС. Однако, подчеркнул он, "если Турция вернет смертную казнь, переговоры о вступлении завершатся".

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10.12.2016
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Восстающих бьют

Илья Мильштейн, 18.07.2016

Ставившийся еще Цицероном вопрос cui bono? напрашивается сам собой. Равно и ответ на него. Эрдогану, занятому ныне избиением военных кадров, массовым увольнением судей, закручиваением гаек по всей стране и внешнеполитическими разборками, июльское восстание несчастных турецких "декабристов" пришлось как нельзя кстати.
Мятежники сдаются на мосту через Босфор. Кадр Sky News

Джентльмены неудачи

16.07.2016

Российские либералы практически единодушно приветствовали попытку военного переворота в Турции. В субботу в русском Фейсбуке стоял разочарованный гул. Представляем подборку мнений политологов и публицистов о причинах и последствиях ночных турецких событий, судьбе Эрдогана и уроках для России.

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