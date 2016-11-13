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Евросоюз должен ввести экономические санкции против Турции в связи с арестами оппозиционных политиков и журналистов. Об этом в интервью Bild am Sonntag заявил спикер Европарламента Мартин Шульц.

К конце нынешнего года, напомнил политик, должна пройти реформа Таможенного союза ЕС, с которым Турция имеет двустороннее соглашение. "Я не могу себе представить, что после волны арестов депутатов от оппозиции и журналистов мы будем расширять Таможенный союз", - заметил спикер Европарламента.

Шульц также заверил, что выступает за продолжение диалога с Турцией относительно вступления этой страны в ЕС. Однако, подчеркнул он, "если Турция вернет смертную казнь, переговоры о вступлении завершатся".

4 ноября в Турции были задержаны 12 депутатов Милли меджлиса от Демократической партии народов, защищающей права национальных меньшинств страны, в том числе курдского. Восьмерых задержанных, в том числе лидеров партии Селахаттина Демирташа и Фиген Юксекдаг, арестовали. Депутатам вменяют связи с Рабочей партией Курдистана, которая признана в стране террористической организацией.

На другой день стало известно об аресте задержанных 31 октября девятерых журналистов оппозиционной газеты Cumhuriyet, в том числе главреда Мурата Сабунджу. Им предъявлены обвинения в поддержке живущего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти называют организатором неудавшегося переворота 15-16 июля, и Рабочей партии Курдистана.

После подавления переворота в Турции начались массовые репрессии. В конце октября министр юстиции страны Бекир Боздаг заявлял, что по подозрениях в связях с Гюленом арестовано около 35 тысяч человек.

Президент Турции Тайип Эрдоган добивается возвращения в стране смертной казни для расправы с участниками переворота.