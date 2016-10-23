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новость Ампутация руки миллионнопалой

В Турции около 35 тысяч человек арестованы за связи с Гюленом
23.10.2016
Фетхуллах Гюлен. Фото: fgulen.com
Фетхуллах Гюлен. Фото: fgulen.com
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В Турции арестовано около 35 тысяч человек по подозрению в связях с проповедником Фетуллахом Гюленом, которого власти считают вдохновителем и организатором неудавшегося государственного переворота. Об этом заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг, сообщает турецкое издание Milliyet

Министр отметил, что всего после попытки переворота 82 тысяч человек подверглись проверке на предмет связей с Гюленом. 26 тысяч человек были освобождены из-под ареста, но находятся под наблюдением. В розыске находятся еще 3907 человек.

Боздаг подверг критике власти США, которые не выполняют требование Турции об аресте и выдаче Гюлена. Сообщалось, что глава Минюста Турции 26-27 октября отправится в США для обсуждения вопроса о выдаче проповедника и представит американской стороне все необходимые документы, якобы подтверждающие его преступную деятельность.

15 июля в Турции была предпринята попытка переворота. В Стамбуле и Анкаре на улицах появились танки, в воздух были подняты военные вертолеты и самолеты. Военные перекрыли оба моста через Босфор, соединяющие европейскую и азиатскую части Стамбула. Они взяли под контроль аэропорт им. Ататюрка и ряд правительственных зданий в Стамбуле, а также в столице страны. Также военным удалось захватить студии ряда турецких телеканалов.

Однако мятеж был подавлен. В стране начались репрессии. 17 июля президент Турции Реджеп ТайипЭрдоган потребовал от своего американского коллеги Барака Обамы экстрадировать на родину живущего в США с 199 года Гюлена. Глава турецкого государства назвал проповедника лидером террористов и организатором попытки военного переворота. Сам Гюлен настаивает, что никакого отношения к путчу не имел.

20 июля Эрдоган ввел в стране чрезвычайное положение на срок три месяца. На другой день Великое национальное собрание - турецкий парламент - одобрило это решение 346 голосами против 115.

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23.10.2016
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Восстающих бьют

Илья Мильштейн, 18.07.2016

Ставившийся еще Цицероном вопрос cui bono? напрашивается сам собой. Равно и ответ на него. Эрдогану, занятому ныне избиением военных кадров, массовым увольнением судей, закручиваением гаек по всей стране и внешнеполитическими разборками, июльское восстание несчастных турецких "декабристов" пришлось как нельзя кстати.

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