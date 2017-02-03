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Аннексированный Крым не войдет в список регионов России в федеральной лицензии на оказание услуг связи в стандарте UMTS. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Роскомнадзора Вадима Ампелонского.

К такому решению пришли совещании в ведомстве, в котором принимали участие представители МТС, "МегаФона" и "ВымпелКома". "Все как работало, так и будет работать. Операторов "большой тройки" никто насильно в Крым не собирается загонять", - сказал Ампелонский.

В этом году истекает срок лицензий UMTS (третье поколоение мобильной связи, 3G), полученной МТС, "МегаФоном" и "ВымпелКомом" 10 лет назад. В качестве лицензионной территории в документах указана вся Россия. При продлении федеральных лицензий и обновлении списка регионов их обладатель мог получить обязательство оказывать услуги и на территории аннексированного полуострова. ​Однако операторы "большой тройки", чьи акции торгуются на американских и европейских биржах, не могут выйти на рынок Крыма из-за западных санкций. Сейчас в Крыму работают только местные операторы.

Веденные США и Евросоюзом санкции запрещают компаниям работу в аннексированном Крыму, а также поставку туда товаров и услуг. От работы на полуострове отказались не только западные, но и российские компании.

В мае 2015 года глава Сбербанка Герман Греф назвал "непозволительной с точки зрения санкций" работу банка в аннексированном Крыму. До оккупации Сбербанк работал на полуострове через украинскую "дочку". После аннексии банк свернул там свою деятельность. В 2014 году Греф заявил, что Сбербанк продаст свою филиальную сеть на полуострове одному из крымских банков.