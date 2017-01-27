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Также: США, СМИ, Мир, Общество, Политика | Персоны: Дональд Трамп

новость Главный советник Трампа рекомендовал СМИ "заткнуться и слушать"

27.01.2017
Стивен Бэннон. Фото: diversityinc.com
Стивен Бэннон. Фото: diversityinc.com
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Главный советник президента США Стивен Бэннон назвал американские СМИ "оппозиционной партией", посоветовав им "заткнуться". Об этом Бэннон заявил в интервью The New York Times. "СМИ должны чувствовать замешательство и унижение, они должны заткнуться и хоть немного послушать", - сказал советник Трампа.

"Средства массовой информации у нас - это оппозиционная партия. Не Демократическая партия. Они не понимают эту страну. И они до сих пор не поняли, почему Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов", - добавил Бэннон.

По его словам, СМИ на сто процентов ошиблись, добиваясь победы Хиллари Клинтон на президентских выборах и рассчитывая на эту победу. "Это унизительное поражение они никогда не отмоют", — добавил Бэннон. По его словам, у прессы нет "никакой власти".

62-летний Стивен Бэннон возглавлял предвыборный штаб Трампа. В ноябре 2016 года он был назначен главным стратегом и старшим советником избранного президента.

В ходе предвыборной гонки многие средства массовой информации выражали поддержку демократу Хиллари Клинтон. Сам Трамп неоднократно выступал с критикой журналистов за необъективность.

11 января, выступая на своей первой пресс-конференции в Нью-Йорке, Трамп отчитал CNN, назвав телекомпанию "ужасной организацией", публикующей фейки. Журналистам телеканала он даже не дал задать вопрос. После своей инаугурации Трамп назвал представителей прессы "самыми бесчестными людьми на планете": СМИ, по его оценке, занизили число пришедших на инаугурацию.

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27.01.2017
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Владимир Абаринов

Тень на сплетни

Владимир Абаринов, 13.01.2017

Досье с компроматом, опубликованное накануне пресс-конференции Дональда Трампа, дало избранному президенту возможность заболтать острые вопросы, учинить показательную порку журналиста и вообще превратить мероприятие в балаган. Таков новый формат общения главы государства с прессой.

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