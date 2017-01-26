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Президент Мексики Энрике Пенья Ньето сообщил о решении отменить встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая должна была пройти 31 января. Об этом сообщает CNN.

Ньето принял такое решение после заявления Трампа о том, что Мексика должна будет оплатить расходы на строительство стены, которую американский президент намерен построить на границе США и Мексики.

Трамп также заявил, что если Мексика не собирается платить за строительство стены на границе, то лучше будет отменить предстоящий визит президента Мексики в США. "Если Мексика не хочет платить за стену, которая крайне необходима, тогда было бы лучше отменить предстоящую встречу", - написал Трамп в твиттере.

Накануне Трамп выделил полгода на подготовку к строительству стены на границе США с Мексикой в рамках распоряжения о "Совершенствовании погранбезопасности и иммиграционного контроля". Подобная мера, по мнению Трампа, будет способствовать "достижению полного оперативного контроля на южной границе".

"Целью данного распоряжения является управление органами исполнительной власти для того, чтобы задействовать все законные средства для защиты южной границы страны, чтобы не допустить дальнейшей незаконной иммиграции в Соединенные Штаты и чтобы оперативно, последовательно и гуманно репатриировать незаконных иммигрантов", - говорится в тексте документа, размещенного на сайте Белого дома.

В распоряжении отмечается, что "иностранцы, которые незаконно въехали в США без проверки или допуска, представляют значительную угрозу для национальной и общественной безопасности".

В среду спикер палаты представителей американского конгресса Пол Райан заявил, что конгресс заблокирует выделение средств на строительство стены на границе США с Мексикой. По его словам, заявленная цена проекта - от от 8 млрд до 14 миллиардов долларов - "примерно верна".

В то же время Райан отметил, что республиканцы в конгрессе согласны с идеей Трампа о необходимости усиления защиты границ.