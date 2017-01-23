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Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Транстихоокеанского партнерства - торгового союза, объединяющего 12 государств Северной и Южной Америки, Азии и Океании. Об этом сообщает Reuters.

Свое решение Трамп назвал "великим благом для американского рабочего человека".

Как отмечает The Washington Post, жест президента в значительной степени символический, поскольку указ нуждается в одобрении Конгресса, а депутаты вряд ли поддержат его. Тем не менее, продолжает газета, подписание этого документа свидетельствует, что заявления Трампа о необходимости протекционистских мер для американских производителей не были просто предвыборной риторикой - он действительно настроен эти меры ввести.

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве было подписано меньше года назад - в феврале 2016-го. В союз помимо США входят Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили и Япония.

Отказ от участия в Транстихоокеанском партнерстве был одним из пунктов предвыборной программы Трампа.