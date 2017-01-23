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Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Транстихоокеанского партнерства - торгового союза, объединяющего 12 государств Северной и Южной Америки, Азии и Океании. Об этом сообщает Reuters.
Свое решение Трамп назвал "великим благом для американского рабочего человека".
Как отмечает The Washington Post, жест президента в значительной степени символический, поскольку указ нуждается в одобрении Конгресса, а депутаты вряд ли поддержат его. Тем не менее, продолжает газета, подписание этого документа свидетельствует, что заявления Трампа о необходимости протекционистских мер для американских производителей не были просто предвыборной риторикой - он действительно настроен эти меры ввести.
Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве было подписано меньше года назад - в феврале 2016-го. В союз помимо США входят Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили и Япония.
Отказ от участия в Транстихоокеанском партнерстве был одним из пунктов предвыборной программы Трампа.
Фраза, брошенная Трампом в ответ на протесты, очень характерна и опасна. То же говорила российская власть "болотникам": президент избран, после драки кулаками не машут. Да, президент избран, но это не значит, что он теперь может делать все что угодно. Именно гражданское общество должно помешать ему демонтировать завоевания американской либеральной революции 60-х годов.
Вступивший в должность обижается ежедневно и ежечасно, и похоже на то, что новости про Трампа в течение ближайших месяцев будут однообразны. Про него что-то сказали, и он надулся. Ему задали вопрос, а он начал кукситься. Он провел встречу, в ходе которой расстроился, о чем тут же написал в твиттер. Эти новости навязнут в зубах, но читать их придется.