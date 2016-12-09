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Барак Обама ослабил ограничения на поставку оружия союзникам США по борьбе с террористами в Сирии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Белого Дома.

В пояснении к документу говорится об обеспечении военным оборудованием "иностранных сил, нерегулярных формирований, групп или отдельных лиц, поддерживающих военные операции США". Подчеркивается, что снятие ограничений важно для национальных интересов Соединенных Штатов.

Для того, чтобы воспользоваться этим распоряжением, госсекретарю и министру обороны США нужно будет получить одобрение Конгресса

Как уточняет ТАСС, один из осведомленных чиновников администрации США напомнил, что Сирия считается в Вашингтоне "государством-спонсором терроризма". Соответственно, по его словам, президенту Обаме "приходится время от времени приостанавливать действие ограничений, которые в противном случае мешали бы американским военным предоставлять легальную помощь партнерам, ведущим контртеррористические операции в Сирии".

"Данное решение, запрошенное министром обороны и подписанное теперь президентом, позволяет предоставлять снаряжение партнерским силам, готовящимся к кампании борьбы за Ракку", - добавил собеседник. Он подтвердил, что прежде Белому дому уже приходилось делать такие исключения.

В конце октября стало известно, что Белый Дом рассматривал возможность предоставления сирийской оппозиции тяжелого вооружения для защиты от российской авиации и артиллерии. Как сообщало издание The Washington Post администрация США изучала возможность отправки большого количества боевых орудий оппозиционным формированиям.

По данным издания, проект обсуждался на совещаниях Обамы с органами национальной безопасности, но остался в стадии неопределенности.

9 октября США пообещали помощь "оружием и снаряжением", а также обеспечение "воздушной поддержки" оппозиционным группировкам в Сирии. "Министр обороны Эш Картер дал указание предоставить "пакеты" снаряжения и оружия отборной группе проверенных лидеров и их отрядов, чтобы со временем они могли согласованно продвинуться на территорию, все еще контролируемую ИГИЛ", - заявил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук.