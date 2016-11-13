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Бывшему послу США Майклу Макфолу запретили въезд в Россию, поскольку он "целенаправленно портил двусторонние отношения". Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире "России-24".

"Больше, чем Миша нагадил этим двусторонним отношениям, нагадить просто невозможно", - заметила она.

Конкретных примеров деструктивных действий Макфола чиновница, однако не привела. Вместо этого она посоветовала "почитать его твиттер, хотя он многое сейчас стер".

Объяснение самого бывшего посла, связавшего запрет со своими "тесными отношениями с Бараком Обамой", Захарова отмела.

О запрете въезда в Россию в пятницу сообщил на своей ФБ-странице сам Макфол. "Считаю это за комплимент! - заметил он. - Насколько мне известно, Джордж Кеннан был последним послом США в СССР/России, которому запретили въезд. Хорошая компания!"

Кеннан в 1946 году разработал внешнеполитическую доктрину сдерживания. Он призывал США твердо выступить против советской экспансии в Восточной Европе. В должности посла в СССР Кеннан пробыл лишь несколько месяцев в 1952 году, после чего его объявили персоной нон грата и выдворили из страны.

Между тем неназванный источник в МИДе уже в пятницу заявлял "Дождю", что Макфола "включили в ответный список не за близость к Обаме, как он написал, а за активное участие в разрушении двусторонних отношений и как последовательного лоббиста кампании давления на Россию".

Макфол был послом США в России в 2011-2014 годах. После отставки с этого поста он преподает политологию в Стэнфордском университете, Калифорния. Послом Соединенных Штатов в Москве последние два года является Джон Теффт.