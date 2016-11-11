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Также: Россия, США, Российско-американские отношения, Политика, Мир | Персоны: Майкл Макфол

новость Замечен в порочащих связях

Экс-послу США в Москве Макфолу запрещен въезд в Россию
11.11.2016
Майкл Макфол. Фото: m-mcfaul.livejournal.com
Майкл Макфол. Фото: m-mcfaul.livejournal.com
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Бывшему послу США Майклу Макфолу запрещен въезд на территорию России. Об этом дипломат сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Подтверждаю, что я нахожусь в санкционных списках Кремля, - написал Макфол. - Почту это за комплимент!" Он объяснил запрет своими "тесными отношениями с Бараком Обамой". При этом Макфол выразил надежду, что включен в российский "черный список" не навсегда.

"Насколько мне известно, Джордж Кеннан был последним послом США в СССР/России, которому был запрещен въезд. Хорошая компания!", - отметил Макфол.

Кеннан в 1946 году разработал внешнеполитическую доктрину "сдерживания". Он призывал США твердо выступить против советской экспансии в Восточной Европе. В качестве посла Кеннан прибыл в Москву 5 мая 1952 года. Но уже 26 сентября того же года в "Правде" появилась редакционная статья, в которой сообщалось, что американский посол сделал "клеветническое заявление для прессы и показал себя лжецом и заклятым врагом СССР". Кеннан сравнил положение американцев в Москве с той ситуацией, в которой он находился в Германии в 1941—1942 годах, когда он был интернирован нацистами. В итоге посол был объявлен персона нон грата. Кеннану даже не разрешили лично вывезти из посольства свою жену и детей.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила телеканалу "Дождь", что ничего не знает об запрете на въезд Макфола. "Я эти списки не составляю", - сказала она.

Между тем неназванный источник в МИДе подтвердил телеканалу запрет экс-послу на въезд. При этом источник отметил, что Макфол, "как всегда", ошибся. "Его включили в ответный список не за "близость к Обаме", как он написал, а за активное участие в разрушении двусторонних отношений и как последовательного лоббиста кампании давления на Россию", - сказал источник.

Макфол работал в качестве посла США в России в 2011–2014 годах. В администрации президента Обамы дипломат считается одним из главных специалистов по странам бывшего СССР. В избирательном штабе демократов в 2008 году Макфол возглавлял профильное направление. После ухода в отставку он вернулся к работе профессора политических наук в Стэнфордском университете.

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11.11.2016
в блоге Блоги
383
Пара фраз 26.01.2012
в блоге Посол и злодеи
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Владимир Абаринов

Пора, наш друг, пора

Владимир Абаринов, 05.02.2014

Свои достижения на посту посла Макфол перечислил сам в послании под заголовком "Пора, мой друг, пора". Нетрудно оценить, в какой мере его деятельность в Москве соответствовала его убеждениям в качестве вольного эксперта. Думаю, Макфолу пришлось испить горькую чашу поражения. Поначалу он пытался вести себя независимо, потом стал оправдываться и извиняться, потом стал совсем осторожным.
Илья Мильштейн

Понаезжал тут

Илья Мильштейн, 29.05.2012

Быть может, раскованное выступление Майкла Макфола - это был вполне просчитанный дипломатический ход. Имеющий целью высказать раздражение, накопившееся у американцев в бесконечных и бесплодных дискуссиях с Путиным и Медведевым. Время и место обозначились случайно, а тон - пренебрежительно-насмешливый - был выбран намеренно.
Владимир Абаринов

Посол останется послом

Владимир Абаринов, 09.04.2012

Кремль понимает только разговор с позиции силы, а всякую там "гибкость" воспринимает как признак слабости. "Архитектор перезагрузки" Макфол ссылается сегодня на то, что он проводит политику президента, а не свою собственную. Но ведь он ближайший советник президента по российским делам.

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