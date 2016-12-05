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Министр ВВС США Дебора Джеймс назвала Россию "угрозой номер один" для страны. Как передает Reuters, об этом она заявила на Форуме национальной обороны, который прошел в Калифорнии.

"Перед нами стоит ряд угроз, но Россия из-за своего атомного потенциала может представлять угрозу существованию нашей страны", - уточнила Джеймс.

Фрэнк Кендалл, отвечающий в Пентагоне за закупки вооружения, в свою очередь заявил, что ранее спецслужбы США были сосредоточены на угрозах, исходящих от азиатско-тихоокеанского региона, а также с Ближнего Востока, однако в свете последних событий стали более сфокусированы на России.

Командующий военно-морскими операциями США адмирал Джон Ричардсон в свою очередь отметил возросшую военную активность России по всему миру, включая действия в Средиземном и Каспийских морях, а также в северной Атлантике и Тихом океане, передает "Немецкая волна".

Накануне, как отмечает Би-Би-Си, министр обороны США Эштон Картер заявил, что США необходимо и дальше укреплять союз с НАТО, чтобы вместе противостоять "новым и старым, но обретшим новые формы угрозам".

"Все, что делают Соединенные Штаты - сами по себе и вместе с НАТО - гарантирует, что мы продолжим противостоять российской агрессии, и что мы готовы к длительному соперничеству", - заявил глава Пентагона.

"Российская агрессия и провокации основаны на ложных амбициях и неуместных обидах", - добавил Картер. Он заявил, что Москва нарушила международный договор о контроле над вооружениями и "бряцает ядерным оружием".

При этом глава Пентагона подчеркнул, что США не ищут врага в лице России. "Но пусть никто не заблуждается - мы будем защищать наших союзников, основы мирового порядка и то светлое будущее, которое этот порядок сулит всем нам", - заявил Картер.

Министр ВВС США не в первый раз выступает с подобными заявлениями. В июне и июле 2015 года она также называла ситуацию с Россией "самой большой угрозой". Тогда подобным образом Джеймс прокомментировала намерение США разместить в Европе истребители пятого поколения F-22 Raptor.