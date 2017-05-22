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Американский сенатор Джон Маккейн в эфире телеканала Fox News назвал главу российского МИДа Сергея Лаврова "марионеткой бандита и убийцы". По словам Маккейна, Лаврову "нечего делать в Овальном кабинете".

"Я знаю, что мистер Лавров - марионетка бандита и убийцы (Владимира Путина. - Ред.), того, кто использовал высокоточное оружие, чтобы бомбить больницы в Алеппо, кто повсюду нарушал права человека", - заявил Маккейн по поводу встречи Лаврова и российского посла Сергея Кисляка с президентом Дональдом Трампом, состоявшейся 10 мая. По мнению сенатора, встречи с Путиным уместны "при определенных обстоятельствах", однако принимать Лаврова не следовало, поскольку тот не более чем "пропагандист".

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что "кроме жалости Маккейн уже давно не вызывает никаких эмоций". "Видимо, своих политических деятелей Маккейну мало - яда вырабатывается намного больше", - отметила Захарова.

В прошлую пятницу The New York Times процитировала комментарий Трампа по поводу увольнения Коми, прозвучавший на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и Кисляком. "Я только что уволил главу ФБР. Он был сумасшедшим, настоящим чокнутым, - цитирует издание стенограмму встречи. - Я испытывал огромное давление из-за России. Это закончилось". На просьбу прокомментировать это высказывание Трампа Маккейн ответил, что у него "нет слов".

Пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер не опроверг содержания стенограммы. Он заявил, что Коми оказывал "излишнее давление" на президента, мешая переговорам с Россией по вопросам, связанным с Сирией, Украиной и "Исламским государством".

Кроме того, стало известно, что на встрече с Лавровым и Кисляком американский президент сообщил им секретные разведданные, полученные от Израиля. Комментируя скандал, Путин предложил предоставить американцам запись беседы в Овальном кабинете.