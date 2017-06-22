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Боевики "Исламского государства" при отступлении из Мосула взорвали Большую мечеть (мечеть ан-Нури) и ее знаменитый 45-метровый кренящийся минарет аль-Хадба (ар. Горбун), построенные в 1172-1173 годах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Ирака.

Именно в этой мечети лидер "Исламского государства Ирака и Леванта" Абу Бакр аль-Багдади 4 июля 2014 года объявил свою организацию всемирным халифатом и соответственно переименовал ее в ИГ. С тех пор над аль-Хадбой был вывешен флаг исламистов.

Взрыв был совершен в 21:35 среды по местному времени (соответствует московскому), когда спецназ Антитеррористической службы Ирака приблизилися к мечети на расстояние 50 метров.

"Взрыв минарета аль-Хадба и мечети ан-Нури равнозначны признанию поражения", - прокомментировал случившееся премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

В свою очередь, информагентство исламистов Amaq заявило, что была разрушена бомбежкой американского самолета. Однако коалиции, возглавляемой США, это опровергли. "Мы не бомбили этот район", - заверил пресс-секретарь американских ВВС полковник Джон Дорриан.

"Ответственность за разрушение определенно лежит на ИГ", - подтвердил командир сухопутных сил коалиции генерал-майор американской армии Джозеф Мартин. Акцию ИГ он назвал примером действий, "за которые эта жестокая организация должна быть уничтожена".

Бои в черте Мосула продолжаются с 1 ноября прошлого года. Вместе с правительственными войсками Ирака против исламистов сражаются шиитское ополчение и армия Иракского Курдистана Пешмерга. Боевики ИГ в ходе битвы совершают военные преступления. Так, еще в начале ноября сообщалось, что исламисты взяли в заложники 1600 мирных жителей Мосула и используют их как живой щит во время бомбардировок.