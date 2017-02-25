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новость В сирийском Хомсе в результате терактов погибли десятки человек

25.02.2017
На месте теракта в Хомсе. Кадр сирийского телевидения
На месте теракта в Хомсе. Кадр сирийского телевидения
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В Хомсе, третьем по величине городе Сирии, у зданий госбезопасности и штаба военной разведки произошли взрывы. Ответственность за теракт взяла на себя организация исламистов "Джабхат фатах эш-Шам" (бывшая "Джабхат ан-нусра"), сообщает Би-Би-Си.

В нападении принимали участие пятеро боевиков организации. Они подорвали себя у зданий, находящихся в особо охраняемом районе Хомса.

"В результате двух взрывов погибли 32 человек, и 24 ранены", - заявил губернатор провинции Хомс Таляль Барзани.

Между тем базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за правами человека сообщает, что при взрывах в Хомсе погибли по меньшей мере 42 человека. По данным правозащитников, в числе погибших есть высокопоставленные сирийские военные. Как сообщает правозащитный центр, в районах Гута и Мохата после взрывов начались столкновения. Сообщается, что центр города оцеплен.

Хомс, который повстанцы называли "столицей революции", сейчас находится под контролем правительственных сил. В декабре 2015 года сирийским властям удалось достичь соглашения о перемирии с повстанцами в районе Хомса. Договоренности предусматривали, что повстанцы покинут свои позиции в несколько этапов в течение двух месяцев.

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25.02.2017

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