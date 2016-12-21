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новость Авторский умысел

"Джайш аль-фатах" отвергла свою причастность к убийству Карлова
21.12.2016
Убийство посла Андрея Карлова. Кадр видеозаписи
Убийство посла Андрея Карлова. Кадр видеозаписи
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статья Статья

Голос крови

Убийство российского посла в Анкаре - месть за путинские военные преступления в Алеппо. Есть мнение, что это только начало ответной волны террора против России. При этом в политическом плане Москва извлечет максимальную выгоду из гибели Андрея Карлова, отмечают комментаторы.

20.12.2016

Сирийская исламистская коалиция "Джайш аль-фатах" (ар. Армия завоевания) и одна из ее основных структур - "Джабхат фатах эш-Шам" (бывшая "Джабхат ан-нусра") - отвергли свою причастность к убийству российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Об этом сообщает американский мониторинговый центр SITE Intelligence Group.

Заявление, распространенное от лица "Джайш аль-фатах" ранее в среду, группировки назвали фальшивкой.

Как передавал ТАСС, документ был распространен иракским телеканалом Al Sumaria. В нем утверждалось, что бывший турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, застреливший Карлова, был членом "Джабхат фатах эш-Шам". Убийство посла называлось "первым актом мести за женщин, детей и стариков из Алеппо, а также за кровь мусульман, проливаемую по всему миру".

Одновременно, днем в среду, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что следствие установило связь убийцы с FETO, организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. "Этот человек был членом FETO, нет необходимости это скрывать. Место, где он рос, и его нынешнее состояния указывают на это. И надо открыто сказать, что внутри наших полицейских структур, как и в армии, все еще есть члены этой грязной организации", - подчеркнул Эродган на пресс-конференции в Анкаре.

В понедельник вечером Карпов был смертельно ранен на открытии фотовыставки "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки" в Центре современного искусства в Анкаре. Посла доставили в госпиталь, где скончался от полученных ранений.

22-летний Алтынташ был уволен из полиции после попытки государственного переворота в июле 2016 года. Расстреляв посла, он на смеси арабского и турецкого языков прокричал: "Аллаху акбар! Не забывайте про Алеппо! Не забывайте про Сирию! Только смерть меня остановит. Все, кто участвовали в гнете, заплатят за это - один за другим". Нападавший был убит спецназовцами.

Турецкие власти рассматривают в качестве основной версии причастность Алтынташа к движению сторонников Гюлена, которого обвиняют в попытке госпереворота. Отмечается, что Алтынташ никогда не был в Сирии и не замечен в связях с сирийскими группировками. При этом он учился в одной из школ, созданной движением Гюлена, а во время попытки переворота в Турции на два дня ушел в отпуск. Сам Гюлен, живущий в США, отверг причастность к убийству российского посла, назвав подобные заявления "смехотворными".

В среду президент Владимир Путин посмертно присвоил Карлову звание Героя России. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В документе отмечается, что высшее звание России присвоено Карлову за "проявленные стойкость и мужество" на посту чрезвычайного и полномочного посла в Турции и за "большой вклад в реализацию внешнеполитического курса" России.

Между тем правительство утвердило порядок погребения погибших или умерших послов России. Документ, подписанный и вступивший в силу в среду, опубликован на официальном портале правовой информации. Он предусматривает отдание при погребении воинских почестей, а также компенсацию родственникам расходов на перевозку тела и похороны.

В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что убийство Карлова стало ударом в спину и для турецких властей. "То, что случилось, также направлено и против турецкого государства. Потому что наши турецкие партнеры меньше кого бы то ни было могли бы быть заинтересованы в таком развитии событий", - сказал Песков. Он отметил, что Россия и Турция реализуют несколько крупных проектов, в том числе "Турецкий поток" и АЭС "Аккую". "Поэтому это также удар в спину и турецкому государству", - сказал пресс-секретарь.

По мнению Пескова, гибель посла нанесла серьезный ущерб престижу Турции. "Вы знаете, любая страна несет ответственность за обеспечение безопасности дипломатических представительств у себя на территории и дипломатических представителей. Это прописано в Венской конвенции дипломатических отношений. Поэтому это, конечно, очень серьезный удар по Анкаре", - пояснил он.

Похороны Карлова пройдут в четверг. Где они состоятся, пока не сообщается. В полдень посла отпоют в храме Христа Спасителя. Таинство совершит патриарх Кирилл.

В среду гроб с телом Карлова был доставлен в аэропорт Внуково. Во встрече принимали участие министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Солдаты Преображенского полка стояли в почетном карауле.

В связи с похоронами посла Путин перенес назначенную на четверг ежегодную большую пресс-конференцию. Президент лично примет участие в церемонии. Накануне, выступая на концерте по случаю Дня работника органов государственной безопасности, Путин заявил, что убийство Карлова причиняет России особую боль. "В Стамбуле был подло убит российский посол Андрей Геннадиевич Карлов. Сейчас проводится тщательное расследование всех обстоятельств этого преступления, - сказал Путин. - Это (убийство. - Ред.) причиняет нам, разумеется, особую боль".

Карлов стал четвертым послом России и СССР, убитым при исполнении обязанностей. В 1829 году десятки фанатиков ворвались в русское посольство в Тегеране и устроили беспорядочную резню. Погибли 37 человек, в том числе глава дипмиссии поэт Александр Грибоедов. Опознать его удалось только по шраму на руке, полученному во время дуэли. В 1923 году во время поездки в Лозанну был убит полпред СССР в Италии Вацлав Воровский. В 1927 году активист российской Белой эмиграции Борис Коверда застрелил советского посла в Польше Петра Войкова.

Комментарии 123 комментария | Оставить комментарий Обсудить
21.12.2016

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