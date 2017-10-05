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Российские власти систематически нарушают права человека в аннексированном Крыму. Об этом говорится в резолюции, принятой депутатами Европейского парламента.

Депутаты Европарламента потребовали отменить приговоры, вынесенные в отношении заместителей председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, журналиста Николая Семене, кинорежиссера Олега Сенцова и еще 40 человек, осужденных крымскими судами.

"Реальность репрессий и применение законодательства об экстремизме, сепаратизме и терроризме привели к серьезному ухудшению ситуации с правами человека на Крымском полуострове и широко распространению нарушений свободы слова и объединений, -говорится в документе. - Принудительное навязывание российского гражданства стало систематическим, а основные свободы не гарантированы".

Европейский суд по правам человека должен в приоритетном порядке рассматривать все жалобы, поданные из Крыма, отмечается в резолюции.

Депутаты Европарламента вновь заявили, что российская аннексия Крыма незаконна и нарушает международное право.

25 сентября был опубликован доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе". В документе отмечалось, что после аннексии Крыма Россией ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.

Введение в Крыму российских законов о терроризме и экстремизме "сузило пространство для осуществления основных свобод", подчеркивалось в документе. В наибольшей степени ограничения затронули украинских активистов, сторонников Меджлиса крымскотатарского народа, журналистов, работников НКО и мусульман, обвиняемых в принадлежности к запрещенным в России организациям, таким как "Хизб ут-тахрир".

Навязывание жителям Крыма российского гражданства в доклад расценивается как дискриминацию. Такая практика, говорилось в документе, равнозначна принуждению к присяге на верность неприятельской державе, запрещенному Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны. Между тем крымчане, не получившие российского паспорта, оказываются лишены важнейших прав, таких как бесплатное здравоохранение или возможность получать пенсию, а зачастую сталкиваются и с бытовой дискриминацией.

УВКПЧ ООН призвалт Россию соблюдать в Крыму украинские законы в соответствии с резолюциями Генассамблеи ООН об оккупации полуострова и расследовать все допущенные нарушения прав человека. Также правозащитники потребовали прекратить применение "антиэкстремистского" законодательства для преследования по политическим мотивам и дать возможность крымским татарам и украинцам проявлять свою идентичность.