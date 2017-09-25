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новость УВКПЧ ООН: Ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась

25.09.2017
Логотип УВКПЧ ООН
Логотип УВКПЧ ООН
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После аннексии Крыма Россией ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Такой вывод содержится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе". Документ опубликован на сайте организации.

Как указывается в докладе, введение в Крыму российских законов о терроризме и экстремизме "сузило пространство для осуществления основных свобод". В наибольшей степени ограничения затронули украинских активистов, сторонников Меджлиса крымскотатарского народа, журналистов, работников НКО и мусульман, обвиняемых в принадлежности к запрещенным в России организациям, таким как "Хизб ут-тахрир".

Навязывание жителям Крыма российского гражданства доклад расценивает как дискриминацию. Такая практика, говорится в документе, равнозначна принуждению к присяге на верность неприятельской державе, запрещенному Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны. Между тем крымчане, не получившие российского паспорта, оказываются лишены важнейших прав, таких как бесплатное здравоохранение или возможность получать пенсию, а зачастую сталкиваются и с бытовой дискриминацией.

Еще хуже ситуация украинских заключенных в Крыму - их вопреки нормам гуманитарного права перевозят в Россию, отказывая в выдаче для отбытия срока на Украину. Доклад, в частности, упоминает дело кинорежиссера Олега Сенцова, заключенного в России по сфабрикованному делу о терроризме.

Наряду с этим отмечается множество случаев произвольных задержаний, немотивированного содержания под стражей и пыток. Также оккупационная власть саботирует расследование похищений и убийств, предположительно совершенных пророссийскими боевиками, в частности дела об убийстве крымскотатарского активиста Решата Аметова. Всего в Крыму в 2014-2016 годах исчезли шестеро крымских татар, трое этнических украинцев и один человек русско-татарского происхождения, говорится в докладе.

Отдельно упоминаются преследования украинцев и крымских татар по национальному признаку. С момента аннексии Крыма у представителей коренного народа прошло, по информации авторов доклада, около 150 обысков. Многие из них проводились "без предъявления решения суда и с применением чрезмерной силы". Указываются также случаи, когда задержанных в ходе облав крымских татар доставляли в ЦПЭ, где принуждали к дактилоскопированию, после чего отпускали без каких-либо обвинений.

Особо упомянут запрет Меджлиса крымскотатарского народа, остающийся в силе вопреки апрельскому решению Международного суда ООН в Гааге. Многие крымские татары, говорится в докладе, восприняли этот запрет "как выпад против их культуры и идентичности". "Как представляется, данное решение (о запрете Меджлиса. - Ред.) основано на необъективных доказательствах и игнорирует легитимный характер Меджлиса как выборного органа, представляющего крымскотатарскую общину", - отмечается в документе.

Преследуются и проявления украинской идентичности. На полуострове фактически запрещено демонстрировать национальную символику украинцев, а украинские культурные учреждения закрываются. В качестве примера дискриминации приводится ситуация директора Украинского культурного центра в Симферополе Леонида Кузьмина, в августе бежавшего на континентальную Украину после угроз.

УВКПЧ ООН призывает Россию соблюдать в Крыму украинские законы в соответствии с резолюциями Генассамблеи ООН об оккупации полуострова и расследовать все допущенные нарушения прав человека. Также правозащитники требуют прекратить применение "антиэкстремистского" законодательства для преследования по политическим мотивам и дать возможность крымским татарам и украинцам проявлять свою идентичность.

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25.09.2017
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