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Судья Симферопольского райсуда аннексированного Крыма Андрей Кулишов признал заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова виновным по сфабрикованному делу о призывах к сепаратизму и приговорил его к двум годам колонии-поселения. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Умерову также запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ.

После оглашения приговора Умеров заявил сторонникам, пришедшими поддержать его у здания суда, что остается убежденным сторонником возвращения Крыма под контроль Украины. "Считаю аннексию - аннексией, оккупацию - оккупацией, а нынешнюю власть - преступной", - сказал зампред Меджлиса .

Защита Умерова будет обжаловать приговор.

20 сентября в прениях сторон прокурор Семенчук запросил для Умерова три с половиной года условно с трехлетним испытательным сроком. Также обвинитель потребовал на три года запретить подсудимому общественную и преподавательскую деятельность.

Сам 60-летний Умеров, как и ранее, отказался признать вину. "Считаю, что необходимо вернуться к границам 1991 года, установившимся при развале СССР. Эти границы признаны в мире и подтверждены соответствующими документами между Украиной и Российской Федерацией", - заявил зампред Меджлиса в прениях.

В последнем слове Умеров обвинил Россию в оккупации и аннексии своей родины и заявил, что основная масса крымских татар не признавала и не признáет захват Крыма Россией. "Крымскотатарский народ отстаивает здесь безопасность всего цивилизованного мира, - подчеркнул политик. - Если агрессия России в отношении Украины и Крыма останется безнаказанной, это станет прецедентом, из-за которого окончательно обрушится весь мировой порядок".

Адвокаты Эмиль Курбединов, Эдем Семедляев, Марк Фейгин и защитник Александр Подрабинек требовали оправдания Умерова. В своей речи Подрабинек заявил, что в зале "повеяло ледяным дыханием сталинского правосудия".

Слушания по существу дела продолжались с 7 июня. Обвинитель в процессе менялся дважды. Первоначально обвинение поддерживал прокурор Олег Саргинов. 28 июня его сменила Елена Артеменко. Вступив в дело, она отказалась знакомиться с его материалами. "Если прокурор, вступая в дело, не знает, кто был допрошен, как такой прокурор может объективно подходить к исполнению своих обязанностей?" - отмечал адвокат Курбединов. В свою очередь, Фейгин, пытаясь объяснить поведение Артеменко, не исключил, что "она знает, каким будет приговор". Между тем Подрабинек отмечал совершенную безграмотность чиновницы. 6 сентября Артеменко была заменена Семенчуком.

Умерову вменена часть 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через СМИ), предусматривающая до пяти лет колонии. Поводом к преследованию политика стало его интервью, данное 19 марта 2016-го в прямом эфире крымскотатарского телеканала ATR, который после изгнания из Крыма работает в Киеве. Как утверждает ФСБ, зампред Меджлиса "публично призывал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ".

О фабрикации дела стало известно 12 мая 2016 года. Следствие вел чиновник УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю старший лейтенант юстиции Игорь Скрипка. Лингвистическое исследование выполняла эксперт этого же главка Ольга Иванова, крымскотатарским языком не владеющая. В деле три тома объемом примерно 250 страниц каждый. Умеров находится под подпиской о невыезде.

Показаний на следствии политик давать не стал. Во время допроса в суде 13 сентября он заметил, что две фразы из его выступления, ставшие поводом к возбуждению дела, вырваны из контекста и неверно переведены с крымскотатарского языка.

Также Умеров и его защита указывали на массу фальсификаций в деле. В частности, крымскотатарский оригинал выступления политика в материалах отсутствует. При этом привлеченный защитой специалист по крымскотатарскому языку Сеитислям Кишвеев на допросе 19 сентября заявил как минимум о 17 ошибках и неточностях в русском переводе, который содержится в деле. "Я полностью перевел его выступление и не нашел ни одного призыва к нарушению территориальной целостности России и призывов к экстремистским действиям, - подчеркнул лингвист. - Я считаю, он (перевод. - Ред.) сделан неквалифицированно".

Показания свидетелей обвинения в суде существенно разнились с данными на следствии.

2 августа Кулишов, бывший украинский судья, объявленный на континентальной Украине в розыск по делу о государственной измене, отказался приобщить к делу резолюцию Генассамблеи ООН от 19 декабря 2016 года о ситуации с правами человека в Крыму. Это первый документ Объединенных Наций, в котором Россия названа государством-оккупантом, а Крым и Севастополь - временно оккупированными территориями.

"Мне показалось, что судья искренне не понимает, что это правовой документ и что он характеризует то, что Ильми Умеров действовал в правовом поле, которое признает мировое сообщество, - прокомментировал Подрабинек отказное решение Кулишова. - Они недоумевают, как это может быть, что ООН издает некоторый правовой документ, который следует учитывать, в том числе в России".