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Судья Симферопольского райсуда аннексированного Крыма Андрей Кулишов признал заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова виновным по сфабрикованному делу о призывах к сепаратизму и приговорил его к двум годам колонии-поселения. Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Умерову также запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ.
После оглашения приговора Умеров заявил сторонникам, пришедшими поддержать его у здания суда, что остается убежденным сторонником возвращения Крыма под контроль Украины. "Считаю аннексию - аннексией, оккупацию - оккупацией, а нынешнюю власть - преступной", - сказал зампред Меджлиса .
Защита Умерова будет обжаловать приговор.
20 сентября в прениях сторон прокурор Семенчук запросил для Умерова три с половиной года условно с трехлетним испытательным сроком. Также обвинитель потребовал на три года запретить подсудимому общественную и преподавательскую деятельность.
Сам 60-летний Умеров, как и ранее, отказался признать вину. "Считаю, что необходимо вернуться к границам 1991 года, установившимся при развале СССР. Эти границы признаны в мире и подтверждены соответствующими документами между Украиной и Российской Федерацией", - заявил зампред Меджлиса в прениях.
В последнем слове Умеров обвинил Россию в оккупации и аннексии своей родины и заявил, что основная масса крымских татар не признавала и не признáет захват Крыма Россией. "Крымскотатарский народ отстаивает здесь безопасность всего цивилизованного мира, - подчеркнул политик. - Если агрессия России в отношении Украины и Крыма останется безнаказанной, это станет прецедентом, из-за которого окончательно обрушится весь мировой порядок".
Адвокаты Эмиль Курбединов, Эдем Семедляев, Марк Фейгин и защитник Александр Подрабинек требовали оправдания Умерова. В своей речи Подрабинек заявил, что в зале "повеяло ледяным дыханием сталинского правосудия".
Слушания по существу дела продолжались с 7 июня. Обвинитель в процессе менялся дважды. Первоначально обвинение поддерживал прокурор Олег Саргинов. 28 июня его сменила Елена Артеменко. Вступив в дело, она отказалась знакомиться с его материалами. "Если прокурор, вступая в дело, не знает, кто был допрошен, как такой прокурор может объективно подходить к исполнению своих обязанностей?" - отмечал адвокат Курбединов. В свою очередь, Фейгин, пытаясь объяснить поведение Артеменко, не исключил, что "она знает, каким будет приговор". Между тем Подрабинек отмечал совершенную безграмотность чиновницы. 6 сентября Артеменко была заменена Семенчуком.
Умерову вменена часть 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через СМИ), предусматривающая до пяти лет колонии. Поводом к преследованию политика стало его интервью, данное 19 марта 2016-го в прямом эфире крымскотатарского телеканала ATR, который после изгнания из Крыма работает в Киеве. Как утверждает ФСБ, зампред Меджлиса "публично призывал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ".
О фабрикации дела стало известно 12 мая 2016 года. Следствие вел чиновник УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю старший лейтенант юстиции Игорь Скрипка. Лингвистическое исследование выполняла эксперт этого же главка Ольга Иванова, крымскотатарским языком не владеющая. В деле три тома объемом примерно 250 страниц каждый. Умеров находится под подпиской о невыезде.
Показаний на следствии политик давать не стал. Во время допроса в суде 13 сентября он заметил, что две фразы из его выступления, ставшие поводом к возбуждению дела, вырваны из контекста и неверно переведены с крымскотатарского языка.
Также Умеров и его защита указывали на массу фальсификаций в деле. В частности, крымскотатарский оригинал выступления политика в материалах отсутствует. При этом привлеченный защитой специалист по крымскотатарскому языку Сеитислям Кишвеев на допросе 19 сентября заявил как минимум о 17 ошибках и неточностях в русском переводе, который содержится в деле. "Я полностью перевел его выступление и не нашел ни одного призыва к нарушению территориальной целостности России и призывов к экстремистским действиям, - подчеркнул лингвист. - Я считаю, он (перевод. - Ред.) сделан неквалифицированно".
Показания свидетелей обвинения в суде существенно разнились с данными на следствии.
2 августа Кулишов, бывший украинский судья, объявленный на континентальной Украине в розыск по делу о государственной измене, отказался приобщить к делу резолюцию Генассамблеи ООН от 19 декабря 2016 года о ситуации с правами человека в Крыму. Это первый документ Объединенных Наций, в котором Россия названа государством-оккупантом, а Крым и Севастополь - временно оккупированными территориями.
"Мне показалось, что судья искренне не понимает, что это правовой документ и что он характеризует то, что Ильми Умеров действовал в правовом поле, которое признает мировое сообщество, - прокомментировал Подрабинек отказное решение Кулишова. - Они недоумевают, как это может быть, что ООН издает некоторый правовой документ, который следует учитывать, в том числе в России".
"Предатели судят патриотов!": последнее слово в Симферопольском райсуде аннексированного Крыма, 20.09.2017
Я не считаю себя виновным перед Россией в чем бы то ни было!
Это она виновна передо мной!
Это она совершила акт агрессии в отношении Украины, оккупировав и аннексировав мою Родину - Крым!
Меня судят по сфабрикованному делу. И конечно, не за мои высказывания в конкретной телевизионной программе, а за политические убеждения и взгляды, которые я не скрываю.
Не признавая юрисдикцию России в Крыму, я считаю возможным возвращение Крыма только ненасильственным путем, думаю, что эффективное усиление экономических санкций привело бы к тому, что РФ сама бы приняла решение о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины.
Таким образом, мое мнение полностью совпадает с позицией всего цивилизованного мира. Подтверждением тому являются многочисленные международные акты и договоры, а также резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года и 19 декабря 2016 года, в которых ООН подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах и не признает законности какого бы то ни было изменения статуса АРК и г. Севастополя, основывающегося на результатах общекрымского референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года, поскольку этот референдум не имеет законной силы, а также признает Крым неотъемлемой частью Украины, находящейся под временной оккупацией Российской Федерацией.
Еще раз напомню, что согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ закрепляется приоритет международного права над внутренним законодательством. Кроме того, даже ваш президент Путин недавно, комментируя высказывания одного из российских чиновников по поводу внешней политики, сказал: "...Каждый человек имеет право иметь собственное мнение".
Еще хочу подчеркнуть, что есть границы между Украиной и Россией, которые признаны как самими этими двумя странами, так и во всем мире. И я скорее выступаю за восстановление территориальной целостности как России, так и Украины в их международно признанных границах, образовавшихся при развале СССР в 1991 году. А изменения 2014-го года - это результат агрессии со стороны России, аннексии Крыма и установления в Крыму де-факто российской власти. Эти изменения не могут считаться легитимными.
В событиях февраля - марта 2014 года крымскотатарский народ проявил свою твердую гражданскую позицию приверженности целостности Украины и до сих пор в подавляющем большинстве ее не меняет. Именно за такую позицию крымскотатарский народ оказался под катком репрессий де-факто установившейся в Крыму российской оккупационной власти, что нашло отражение в резолюции ГА ООН "Положение в области прав человека в АРК и Севастополе (Украина)" от 19 декабря 2016 года:
"Осуждая серьезные нарушения и злоупотребления, совершенные в отношении жителей Крыма, включая внесудебные убийства, похищения, насильственные исчезновения, политически мотивированные уголовные преследования, дискриминацию, притеснения, запугивания, насилия, произвольные задержания, пытки и жестокое обращение с заключенными и их перевод из Крыма в Российскую Федерацию, а также нарушения других основных свобод, в том числе свободы выражения мнений, свободы религии или убеждений..."
Что касается конкретно дела против меня, то в ходе судебных заседаний, которые продолжаются с мая, подтвердилась абсолютная несостоятельность обвинения, которое полностью рассыпалось. Демонизированная ФСБ на самом деле оказалась не в состоянии даже за целый год как следует сфабриковать уголовное дело на три тома. Однако это не помешало прокурору запросить для меня обвинительный приговор в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно. С запретом заниматься публичной и преподавательской деятельностью. И с испытательным сроком в 3 года.
Защитники сработали хорошо, их я благодарю!
Нас устраивает только оправдательный приговор, любое иное решение будет оспорено в следующем уровне суда, потом в международных судах.
Впрочем, иллюзий не строим, оправдательного приговора не ожидаем.
Сегодня в Крыму предавшие Украину судят не предавших!
Предатели судят патриотов!
Борьба продолжается, независимо от содержания приговора!
Крымскотатарский народ отстаивает здесь безопасность всего цивилизованного мира. Если агрессия России в отношении Украины и Крыма останется безнаказанной, это станет прецедентом, из-за которого окончательно обрушится весь мировой порядок.
Закончу выступление строчкой из национального гимна крымскотатарского народа:
"Ant etkenmen, söz bergenmen millet içün ölmege..." - "Я поклялся, я дал слово за народ свой умереть..."
До встречи в Гааге!