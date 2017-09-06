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новость Ученья - вот чума

Додон отменил решение правительства об участии молдавских военных в учениях на Украине
06.09.2017
Игорь Додон. Фото: dodon.md
Игорь Додон. Фото: dodon.md
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Президент Молдавии Игорь Додон приостановил действие постановления правительства об участии молдавских военнослужащих в военных учениях на Украине. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

По словам Додона, он впервые воспользоваться своим конституционным полномочием, позволяющим приостанавливать "действие актов правительства, противоречащих законодательству, до принятия окончательного решения Конституционным судом". Согласно молдавскому закону о государственной безопасности, участие подразделений армии в совместных учениях "с воинскими частями других государств вне пределов страны утверждается главнокомандующим Вооруженными силами".

Додон подчеркнул, что по Конституции Молдавия является нейтральным государством. "Молдавские военнослужащие, повторяю, не должны принимать участия в военных учениях, проводимых под эгидой какого бы то ни было военного блока. Вместе с тем, мы не будет препятствовать участию молдавских военнослужащих в миротворческих маневрах под эгидой ООН", - написал Додон.

Во вторник Додон запретил участие молдавских военных в учениях Rapid Trident. Однако в среду правительство приняло постановление прямо противоположного содержания. Премьер-министр Павел Филип заявил, что президент в шестой раз срывает участие молдавских военных в учениях за рубежом. "Ни для кого не секрет, что 80 процентов бюджета на подготовку национальной армии предоставляется внешними партнерами по развитию. Отказ от участия в шести учениях означает, что около пяти миллионов леев на подготовку военнослужащих и повышение их квалификации не были использованы, - отметил он. - Я не думаю, что кто-то не хочет иметь неподготовленную и слабую армию. Поэтому мы должны участвовать в таких учениях. На этот раз принимаем постановление правительства, а в будущем посмотрим, как решить эти проблемы".

Международные учения Rapid Trident проходят с 2006 года на полигоне во Львовской области в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира". Национальная армия Молдавии участвует в этих маневрах с 2007 года. Учения Rapid Trident-2017 будут проходить 7-23 сентября. В них примут участите более 2,5 тысячи военнослужащих из Украины, США, Грузии, Эстонии, Литвы, Болгарии, Польши, Румынии, Канады, Италии, Великобритании, Турции, Норвегии.

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06.09.2017
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