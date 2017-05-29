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новость Молдавия высылает пятерых российских дипломатов

29.05.2017
Посольство России в Кишиневе. Фото: russkaya-moldova.ru
Посольство России в Кишиневе. Фото: russkaya-moldova.ru
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Молдавия объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщает Golos.Md. Дипломатов обязали покинуть страну в течение 72 часов.

Имена дипломатов и причины принятого решения пока не известны. По информации NewsMaker, один из высылаемых россиян - помощник военного атташе Александр Гридин, связанный с экс-депутатом парламента Юрие Болбочану, который в середине марта был арестован по делу о шпионаже.

Посол России в Кишиневе Фарит Мухаметшин прокомментировать ситуацию отказался.

Между тем пророссийский президент Молдавии Игорь Додон на своей ФБ-странице резко раскритиковал решение правительства, расценив его как "возмутительный жест в отношении нашего стратегического партнера". "Это, скорее всего, сделано по заказу с Запада, может даже из-за океана, со стороны тех, кто обеспокоен тем, что между президентурой и Кремлем наконец-то был достигнут конструктивный и эффективный диалог", - написал глава государства.

В нынешнем году Додон оказался единственным иностранным лидером, прибывшим 9 мая в Москву на парад по случаю годовщины победы в германо-советской войне.

Болбочану был задержан 17 марта. Ему вменены статьи 337 (измена Родине) и 338 УК Молдавии (шпионаж), каждая из которых предусматривает от 12 до 20 лет заключения. Как утверждается, экс-депутат поддерживал связи с лицами, заинтересованными в получении информации государственной важности, в том числе для дестабилизации положения в стране. В частности, упоминалась фамилия Грудина. Встречи с помощником российского атташе, отмечала прокуратура, проводились в условиях строгой конспирации.

Болбочану был депутатом парламента в 2005-2009 и далее в 2010-2014 годах. Политик покинул Демпартию, которая входила в правящую коалицию, 6 марта 2014 года, за полгода до истечения мандата. Примерно в это же время Национальный центр борьбы с коррупцией и Антикоррупционная прокуратура сообщили о задержании с поличным двух граждан - некоей Ирины Баглай и бывшего полицейского Виталие Бурлаку, - предлагавших депутатам взятки в сумме 250 тысяч долларов за выход из коалиции. О попытках подкупа заявили депутаты Валентина Стратан от Демпартии и Юрие Киореску от Либерально-демократической партии, также входившей в коалицию.

Попытки подкупа связывались с ратификацией молдавским парламентом соглашения об ассоциации страны с Евросоюзом. Депутатам, покидающим коалицию, предлагалось не участвовать в голосовании по ряду евроинтеграционных законов.

В Национальном центре борьбы с коррупцией отмечали, что деньги на подкуп депутатов были выведены из России через Moldinconbank.

В феврале нынешнего года стало известно, что в мае - июне 2014-го в Молдавии побывал агент российского ГРУ Владимир Попов, позже участвовавший в попытке переворота в Черногории и подготовке покушения на премьера этой страны Мило Джукановича. Сообщалось также, что Россия подготовила несколько планов, целью которых было дестабилизировать ситуацию в Молдавии в связи с подписанием соглашения о евроинтеграции; не исключался и вооруженный мятеж с последующим провозглашением "Молдавской федерации". Однако Кишинев сорвал планы Москвы.

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29.05.2017
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