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новость Президентом Молдавии избран лидер Партии социалистов Игорь Додон

14.11.2016
Игорь Додон. Фото: dodon.md
Игорь Додон. Фото: dodon.md
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На президентских выборах в Молдавии победил выступающий за сближение с Россией лидер Партии социалистов Игорь Додон. По данным ЦИК Молдавии на 8:00, он получил 52,4 процента голосов. Его соперник, сторонник евроинтеграции Молдавии, глава Партии действия и солидарности Майя Санду, набрала 47,6 процента голосов.

"Мы одержали победу. Я поздравляю Майю Санду с достойным результатом на выборах и заверяю, что буду президентом как тех, кто голосовал за меня, так и тех, кто был против", - заявил Додон. Он призвал сторонников Санду соблюдать спокойствие. "Нельзя допустить противостояния в обществе", - приводит слова Додона ТАСС.

"Я был убежден в победе. В ходе кампании, которая длилась 40 дней, вместе с доверенными лицами мы провели более 15 тысяч встреч с более чем 400 тысячами избирателей. Люди устали от семилетнего правления коалиции проевропейских партий, нищеты, коррупции и беззаконий. Они хотят перемен и желают, чтобы Молдавия была процветающей, целостной, сильной и суверенной, сотрудничала и с Западом, и с Востоком, чтобы наши дети жили в своем государстве, а не в уезде другой страны", - сказал Додон.

Он подчеркнул, что в случае избрания "первый визит нанесет в Москву, чтобы инициировать разработку и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Россией, которое предусматривает экономическое, социальное и политическое сотрудничество, единый подход в вопросе урегулирования приднестровского конфликта, гарантии для молдавских трудовых мигрантов, находящихся в России".

Лидер социалистов, который до 2009 года занимал пост вице-премьера по экономике, также надеется вернуть на российский рынок молдавскую продукцию, экспорт которой был ограничен, когда Кишинев подписал соглашения об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом.

Как отмечает "Немецкая волна", рекордную активность на выборах продемонстрировали молдаване, живущие за рубежом. На ста избирательных участках свои голоса отдали более 130 тысяч человек - в два раз больше, чем в первом туре.

По окончании голосования Санду заявила о массовых нарушениях на выборах в связи с нехваткой бюллетеней за рубежом. "Власти нарушили конституционное право граждан Молдавии принять участие в выборах", - сказала кандидат, отметив, что нарушения были и внутри страны. "Мы увидели, как тысячи жителей Приднестровья были организованным образом доставлены на избирательные участки с использованием административных ресурсов. Мы обратились по этому поводу в ЦИК. Все нарушения запротоколированы", - cказала Санду.

В первом туре голосования, который состоялся 30 октября, приняли участие девять кандидатов. Додон набрал тогда почти 48 процентов голосов избирателей, а Санду - более 38 процентов.

Додон родился 18 февраля 1975 в селе Садова Кэлэрашского района в центральной части Молдавии. Окончил экономический факультет Государственного аграрного университета, факультет менеджмента Молдавской академии экономических знаний, факультет экономического права Международного института менеджмента. Доктор экономических наук, президент Федерации шахмат Молдавии.

В период правления Партии коммунистов (2001-2008 год) занимал различные должности в правительстве, в том числе министра экономики и первого вице-премьер-министра. В 2009 году стал депутатом парламента от Партии коммунистов. В конце 2011 года вышел из партии и ее парламентской фракции, после чего возглавил Партию социалистов. Додон в 2011 году баллотировался на пост мэра Кишинева, однако во втором туре проиграл нынешнему мэру Догиину Киртоакэ с разрывом в полтора процента голосов.

Какотмечает Интерфакс, в ходе нынешней избирательной кампании Игорь Додон выступал за укрепление государственности и нейтралитета Молдавии, а также против объединения с Румынией. На посту президента он намерен в законодательном порядке запретить партии, которые являются проводниками идеи объединения.

Предвыборная платформа кандидата состояла из трех основных разделов: " Государственность. Нейтралитет. Молдавская идентичность"; "Сильная экономика. Социальная справедливость"; "Дружеские отношения с Россией. Защита православия".

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14.11.2016

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