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новость Едет к ревизору

Макрон намерен провести с Путиным "требовательный диалог"
29.05.2017
Эмманюэль Макрон и Владимир Путин
Эмманюэль Макрон и Владимир Путин
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В понедельник Владимир Путин посетит Францию по приглашению президента Эмманюэля Макрона, сообщает Интерфакс. Президенты посетят в Версале выставку Эрмитажа , посвященную 300-летию первого визита Петра I во Францию.

Как заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, во время совместного посещения выставки Путин и Макрон намерены "познакомиться друг с другом, провести неформальные переговоры в достаточно узком составе, чтоб лучше почувствовать нюансы позиций России и Франции, установить рабочий контакт".

Между тем Макрон накануне визита Путина заявил, что намерен вести с российским президентом "требовательный диалог" по вопросам урегулирования конфликта на востоке. Макрон подчеркнул, что вопрос антироссийских санкций будет зависеть от выполнения минских соглашений всеми сторонами конфликта. Французский президет также отметил, что хотел бы в ближайшее время организовать встречу в "нормандском формате" для обсуждения возможностей урегулирования украинского конфликта.

Кроме того, Макрон подчеркнул необходимость обсуждать с Россией сирийский вопрос для того, чтобы "вместе прийти к "политическому, долговременному и всеобъемлющему решению".

В воскресенье в Париже на площади Прав человека прошла акция протеста под лозунгом "Единая Европа против политики Путина". Участники митинга призвали Макрона напомнить российскому президенту о необходимости "прекратить нарушение прав человека в России и нарушение Россией международного права в отношении других стран"

"Мы обрадовались победе Эмманюэля Макрона на президентских выборах. Теперь долг президента защищать французские и европейские ценности, в том числе и перед господином Путиным, которому нужно сказать прямо в лицо, что Франция и Европа больше не потерпят враждебные попытки Кремля дестабилизировать целый континент и посеять войну и ненависть", - говорилось в заявлении организаторов акции.

Во время предвыборной кампании Макрон обещал проявить твердость в отношении российского лидера. Он критиковал пропутинскую позицию других кандидатов, прежде всего лидера ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен, которую Макрон победил во втором туре с большим перевесом.

Предвыборный штаб Макрона отказал в аккредитации российским государственным СМИ RT и Sputnik, пояснив, что эти организации "регулярно распространяют лживые новости".

В штабе Макрона обвиняли Москву в кибератаках с целью вмешательства в выборы. В Кремле эти обвинения называли абсурдными. По мнению экспертов, за взломом электронной почты штаба Макрона накануне второго тура стоит хакерская группировка Fancy Bear, связанная с российской разведкой.

В октябре прошлого года Путин отказался от визита в Париж, после того как тогдашний президент Франсуа Олланд пересмотрел план встречи с российским лидером в связи с событиями в Сирии. Французская сторона согласилась обсуждать только сирийский вопрос. Планировалось, что Путин откроет в Париже Русский духовный центр.

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29.05.2017
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Увидеться в Париже

Илья Мильштейн, 22.05.2017

Теперь место выбывшего Олланда занял Эмманюэль Макрон, поводом для рандеву стало открытие в Версале выставки, посвященной Петру Первому, и вот объявлено, что они скоро познакомятся - наш практически бессменный президент и французский, недавно вступивший в должность. Названы и дата, 29 мая, и статус визита в Париж: незапланированный.
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