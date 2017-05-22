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новость Путин совершит незапланированный визит во Францию

22.05.2017
"Дуэль недели": кадр телеканала ARTE
"Дуэль недели": кадр телеканала ARTE
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Президент Владимир Путин 29 мая совершит незапланированный визит во Францию. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в Москве и Париже. Путин откроет в Версале выставку к 300-летию визита Петра Первого во Францию.

По словам кремлевского источника, программа визита будет "насыщенной". Предполагается, что Путин встретится с новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Во время предвыборной кампании Макрон обещал проявить твердость в отношении российского лидера. Он критиковал пропутинскую позицию других кандидатов, прежде всего лидера ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен, которую Макрон победил во втором туре с большим перевесом.

В штабе Макрона обвиняли Москву в кибератаках с целью вмешательства в выборы. В Кремле эти обвинения называли абсурдными. По мнению экспертов, за взломом электронной почты штаба Макрона накануне второго тура стоит хакерская группировка Fancy Bear, связанная с российской разведкой.

В штабе Макрона перед выборами отказали в аккредитации российским государственным СМИ RT и Sputnik, пояснив, что эти организации "регулярно распространяют лживые новости".

В октябре прошлого года Путин отказался от визита в Париж, после того как тогдашний президент Франсуа Олланд пересмотрел план встречи с российским лидером в связи с событиями в Сирии. Французская сторона согласилась обсуждать только сирийский вопрос. Планировалось, что Путин откроет в Париже Русский духовный центр.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
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