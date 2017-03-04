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новость Глава избирательного штаба Фийона подал в отставку

04.03.2017
Франсуа Фийон. Фото: fillon2017.fr
Франсуа Фийон. Фото: fillon2017.fr
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Глава избирательного штаба кандидата в президенты Франции от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийона подал во отставку на фоне скандала о незаконных выплатах жене политика, сообщает Би-Би-Си. Патрик Стефанини объявил, что его увольнение вступит в силу в воскресенье вечером.

Стефанини заявил, что советовал кандидату в президенты прекратить кампанию сразу после начала расследования. Также глава штаба отметил, что не может быть уверен в вероятности выхода Фийона во второй тур выборов.

В пятницу французские центристы из партии "Союза демократов и независимых" (UDI) отказались от поддержки Фийона. Вице-президент UDI Жан-Мари Бокель призвал мэра Бордо Алена Жюппе, занявшего второе место на праймериз правых, заменить Фийона.

Между тем в пятницу лидеру ультраправых Марин Ле Пен, которую Европарламент лишил депутатской неприкосновенности, вызвали в суд по делу о найме фиктивных сотрудников. Она заявила, что не будет отвечать на повестку до окончания предвыборной кампании.

Проведенные в середине недели опросы показывают, что бывший министр экономики центрист Эммануэль Макрон в первом туре получит 27 процентов голосов, за ним последует Ле Пен с 25,5 процентами, а Фийон выйдет из гонки с 19 процентами. Если же Фийона заменит Жюппе, он окажется на первом месте с 26,5 процента голосов, Маркон и Ле Пен получат соответственно 25 и 24 процента.

25 февраля французская прокуратура открыла дело против Фиона. Политика подозревают в том, что он платил своим жене и детям за работу, которой они в действительности не выполняли. В среду Фийон заверил, что не намерен из-за этого скандала выходить из гонки. Так же как и Ле Пен, Фийон выступает за снятие санкций с России.

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04.03.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 17.01.2017
в блоге Дюшес де Ришелье

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