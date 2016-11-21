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Бывший президент Франции Николя Саркози заявил о завершении политической карьеры после поражения в первом туре праймериз по выбору кандидата на пост главы государства от правых. Об этом сообщает RFI.

"Для меня наступило время вести жизнь с большим количеством частных страстей и с меньшим количеством страстей общественных. Удачи Франции", - сказал Саркози.

В первом туре лидирует бывший премьер-министр Франсуа Фийон, набравший по предварительным данным 44,1 процента голосов. Второе место у мэра Бордо Алена Жюппе - 28,4. За Саркози проголосовали 21,1 процента принявших участие в голосовании.

Второй тур выборов пройдет 27 ноября. В четверг между Фийоном и Жюпе пройдут теледебаты.

Фийон, как и Саркози, выступает за более тесные отношения с Владимиром Путиным. Он заявлял о готовности признать Крым российской территорией и рассмотреть вопрос о снятии санкций с России. Жюппе настроен по отношению к Москве гораздо жестче. Он призывает к полному выполнению минских соглашений, не признает аннексию Крыма и называет российские бомбардировки Алеппо "военным преступлением".

Кандидат, который одержит победу во втором, будет противостоять лидеру "Национального фронта" Марин Ле Пен. Как отмечают эксперты, правящая Социалистическая партия Франции сейчас слаба и не имеет серьезных шансов на успех.

Президентские выборы пройдут в стране весной 2017 года.

28 апреля депутаты Нацсобрания Франции большинством голосов приняли резолюцию, призывающую правительство выступить против продления антироссийских санкций. Из 98 депутатов нижней палаты парламента, участвовавших в голосовании, "за" проголосовали 55 человек при необходимых 50. Документ поддержали депутаты от партии "Республиканцы". Против выступили социалисты и экологи. При этом резолюция носит рекомендательный характер и не обязывает власти к конкретным действиям.