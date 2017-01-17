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новость В стиле "рюсс"

Ле Пен обещала в случае избрания отменить санкции и признать Крым российским
17.01.2017
Марин Ле Пен
Марин Ле Пен
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Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выступила за отмену санкций и признание Крыма российским. Об этом она заявила в интервью российской газете "Известия".

"Я намерена предоставить Франции независимость от США и НАТО и восстановлю нормальные отношения между Францией и Россией, в частности, путем снятия несправедливых и неэффективных санкций", - сказала лидер "Национального фронта".

Ле Пен вновь подтвердила, что считает Крым российской территорией. "После референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским", - отметила она.

Глава ультраправой партии также заявила, что в случае победы инициирует референдум по выходу Франции из ЕС.

Ле Пен испытыает трудности с финансированием избирательной кампании. Именно этим она объяснила свой визит в США 12 января. "Вы знаете, что мы ищем источники финансирования повсюду, как мы уже раньше говорили. Почему бы не в Соединенных Штатах? Это не кажется таким уж ошеломляющим", - сказала она.

При этом лидер "Национального фронта" отрицала, что у нее были контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом. "Мы не вступали в контакт с командой Дональда Трампа в первую очередь потому, что сейчас неподходящий момент: они занимаются вопросами смены власти, это сложное время", - сказала Ле Пен.

Между тем в начале января французские СМИ сообщили, что российское Агентство по страхованию вкладов подало судебный иск с требованием взыскать долг по кредиту, выданному "Национальному фронту" в 2014 году Первым чешско-российским банком. ЦБ отозвал лицензию у этого банка еще в июле 2016 года.

В ноябре 2014 года Первый чешско-российский банк выдал партии кредит размером девять миллионов евро на предвыборную кампанию. Согласно опубликованной хакерами "Анонимного интернационала" переписке российских чиновников, кредит мог быть "благодарностью" за позицию Ле Пен по Крыму.

Соперником Ле Пен на президентских выборах 2017 года будет бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон. В ноябре он с большим отрывом выиграл правоцентристские праймериз. На прошлой неделе он официально был выдвинут кандидатом.

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17.01.2017

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