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новость Бумагу в стол засунет Франсуа

Фийон намерен продолжить борьбу за пост президента Франции несмотря на расследование
01.03.2017
Франсуа Фийон. Фото: fillon2017.fr
Франсуа Фийон. Фото: fillon2017.fr
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Кандидат от французских правых Франсуа Фийон не намерен отказываться от участия в президентских выборах из-за скандала с предположительно фиктивным трудоустройством его жены. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает RFI.

"Я не отступаю, я не выхожу из борьбы за президентский пост, - сказал Фийон. - Я не признаю этого факта, я не растрачивал государственные средства".

Фийон подтвердил, что получил повестку и 15 марта предстанет перед судом. Однако кандидат заявил, что это придает ему "двойную решимость". Фийон добавил, что выбор будущего Франции и будущего главы государства сделают французы и призвал их "к сопротивлению".

Утром в среду сообщалось, что Фийон встретился с проигравшим ему на праймериз правых Аленом Жюппе. Многие СМИ предполагали, что во время выступления перед прессой Фийон снимет свою кандидатуру в пользу Жюппе.

Накануне Фийон во время посещения Международного салона сельскохозяйственной техники и оборудования в городе Вильпент заявил о важности снятия антироссийских санкций. "Нам нужно предложить снять санкции в отношении России, которые ведут к истощению сельского хозяйства Франции и других европейских стран", - сказал кандидат. Фийон также напомнил, что выступает за сокращение на 40 миллиардов евро взносов и сборов, которые выплачивают французские фермеры и "за отмену всех норм, которые были добавлены к законодательству ЕС" в этой сфере.

25 февраля финансовая прокуратура Франции начала расследование по делу о незаконных выплатах жене Фийона. Его подозревают в том, что платил жене и детям за работу, которую они в действительности не выполняли. До этого по делу велось предварительное полицейское расследование. Судебно-прокурорское следствие имеет большие полномочия по сравнению с полицейским. В частности, оно вправе прослушивать телефонные переговоры и помещать подозреваемых под домашний арест. Новый этап расследования может закончиться как возбуждением уголовного дела, так и полным прекращением разбирательств.

Фийон оказался в центре скандала после публикации в газете Le Canard Enchaine. В ней утверждалось, что Пенелопа Фийон несколько лет числилась помощником мужа в Национальной ассамблее Франции. За это время ей было выплачено несколько сто тысяч евро. При этом издание утверждало, что никаких обязанностей она не выполняла.

Супруги настаивали, что Пенелопа Фийон действительно трудилась в парламенте. Ее адвокат сказал, что предоставила она доказательства своей работы.

Также следователи изучают платежи на сумму более 80 тысяч евро, полученные детьми Фийона, Мари и Шарлем. Кандидат в президенты утверждает, что как парламентарий оплачивал им конкретные юридические услуги. Однако в то время ни сын, ни дочь Фийона еще не имели профессионального адвокатского статуса. Кроме того, они получали не гонорары, а зарплату по полной ставке.

Ранее Фийон заявлял, что снимет свою кандидатуру с президентских выборов, если ему будут предъявлены официальные обвинения.

Фийон, баллотирующийся на пост главы государства от правоцентристской партии "Республиканцы", до последнего времени считался фаворитом президентской гонки. Однако теперь его опережает лидер французских крайне правых Марин Ле Пен и догоняет центрист Эммануэль Маркон.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
01.03.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 17.01.2017
в блоге Дюшес де Ришелье

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