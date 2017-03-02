О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/m.259179.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/m.259179.html
Также: Европа, Право, Свобода слова, Интернет, Ближний Восток, Религия, Террор, Война, Мир, Общество, СМИ, Происшествия, Политика | Персоны: Марин Ле Пен

новость Европарламент лишил Ле Пен депутатского иммунитета

02.03.2017
Марин Ле Пен
Марин Ле Пен
Реклама

Европарламент лишил депутата Марин Ле Пен, кандидата в президенты Франции, иммунитета от уголовного преследования в ее стране. Об этом сообщает Reuters.

Решение было принято большинством голосов по вынесенной во вторник рекомендации правового комитета ЕП.

Дело против Ле Пен открыто за публикацию ею в своем твиттере в декабре 2015 года трех фото с изображением казней, проводимых боевиками "Исламского государства". На одном из снимков, отмечает агентство, запечатлена декапитация американского журналиста Джеймса Фоули.

По обвинению в распространении изображений насилия Ле Пен грозит до трех лет тюрьмы со штрафом до 75 тысяч евро.

Ле Пен, лидер ультраправого Национального фронта, считается одним фаворитов президентской гонки. Она заявляет о намерении "предоставить Франции независимость от США и НАТО", инициировать референдум о выходе страны из Евросоюза, а также отменить санкции против Москвы и согласиться с аннексией Крыма.

25 февраля французская прокуратура открыла дело против другого кандидата в президенты - бывшего премьер-министра Франсуа Фийона. Политика подозревают в том, что он платил своим жене и детям за работу, которой они в действительности не выполняли. В среду Фийон заверил, что не намерен из-за этого скандала выходить из гонки. Так же как и Ле Пен, Фийон выступает за снятие санкций с России.

Оставить комментарий Обсудить
02.03.2017

новость Новости по теме
01.03.2017 Фийон намерен продолжить борьбу за пост президента Франции несмотря на расследование →
17.01.2017 Ле Пен обещала в случае избрания отменить санкции и признать Крым российским →
14.12.2015 Национальный фронт проиграл во всех регионах Франции →
23.11.2014 "Национальный фронт" Марин Ле Пен получил кредит в российском банке →
26.05.2014 Во Франции на выборах в Европарламент победил "Национальный фронт" →
19.05.2014 Лидер французских крайних националистов назвала Путина своим единомышленником →
Фото и Видео
28603
Play own
Акция памяти Немцова в Киеве
28602
Play own
Марш против оккупации Крыма
28504
Play own
Блокада Донбасса
Авдеевка после обстрела. Фото: Иван Любыш-Кирдей для Граней
Авдеевка после обстрела (20 фото)
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Министру юстиции США грозит отставка
Джефф Сешнс. Фото: Wikipedia
статья Шмон под нооскопом
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость ВС об оправдательных приговорах
Верховный суд России. Фото: vsrf.ru
новость Бастрыкин: Вороненков пошел на низость
Александр Бастрыкин. Фото: sledcom.ru
новость Марш против оккупации Крыма: ВИДЕО
На марше против оккупации Крыма, Киев. Фото Ирины Берлянд
статья Американский дурдом
РЕКЛАМА
Loading...
новость Захват украинских предприятий
Игорь Плотницкий и Александр Захарченко. Фото: dan-news.info
в блоге Искусство и осел
383
новость "Шариатский патруль" в Москве
Ислам Исмаилов (справа) делает внушение выпивающему рабочему. Кадр видео с youtube-канала "Алиф ТВ"
новость Связи Трампа с Москвой изучат
Конгресс США. Фото: house.gov
новость Цены на газ вырастут
Газовая конфорка. Фото с сайта yas.pl.ru
новость МК спасает Лебедева
Вячеслав Лебедев. Фото: vsrf.ru
новость Орел: арест 18-летнего "экстремиста"
Александр Фоменков на Русском марше в Москве, 2016. Фото из личного твиттера
в блоге Служба во спасение
383
новость ООН: хлор в Алеппо
Дым от хлора над районом Дахрет-Аввад, 22.11.2016. Фото: Aleppo Media Center
статья Вселенская смазь Трампа
Владимир Абаринов
новость Обыски у сторонников Мухина
Эмблема группы "За ответственную власть!"
новость "Пакет Яровой" обкатают в регионах
Сервер. Фото: ktelecom.by
новость Деньги РБК "Роснефть" не получит
Игорь Сечин. Фото: neftegaz.ru
новость Трамп выступил перед Конгрессом
Донадьд Трамп. Кадр CNN