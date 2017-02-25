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новость Французская прокуратура начала расследование по делу кандидата в перзиденты Фийона

25.02.2017
Владимир Путин и Франсуа Фийон. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Франсуа Фийон. Фото: kremlin.ru
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Финансовая прокуратура Франции начала расследование по делу о незаконных выплатах жене кандидата в президенты страны Франсуа Фийона. Об этом сообщает Le Parisien.

Фийон подозревается в том, что платил жене и детям за работу, которую они в действительности не выполняли. До этого по делу велось предварительное полицейское расследование. Судебно-прокурорское следствие имеет большие полномочия по сравнению с полицейским. В частности, оно вправе прослушивать телефонные переговоры и помещать подозреваемых под домашний арест. Новый этап расследования может закончиться как возбуждением уголовного дела, так и полным прекращением разбирательств.

Фийон оказался в центре скандала после публикации в газете Le Canard Enchaine. В ней утверждалось, что Пенелопа Фийон несколько лет числилась помощником мужа в Национальной ассамблее Франции. За это время ей было выплачено несколько сто тысяч евро. При этом издание утверждало, что никаких обязанностей она не выполняла.

Супруги настаивали, что Пенелопа Фийон действительно трудилась в парламенте. Ее адвокат сказал, что предоставила она доказательства своей работы.

Также следователи изучают платежи на сумму более 80 тысяч евро, полученные детьми Фийона, Мари и Шарлем. Кандидат в президенты утверждает, что как парламентарий оплачивал им конкретные юридические услуги. Однако в то время ни сын, ни дочь Фийона еще не имели профессионального адвокатского статуса. Кроме того, они получали не гонорары, а зарплату по полной ставке.

Ранее Фийон заявлял, что снимет свою кандидатуру с президентских выборов, если ему будут предъявлены официальные обвинения.

Фийон, баллотирующийся на пост главы государства от правоцентристской партии "Республиканцы", до последнего времени считался фаворитом президентской гонки. Однако теперь его опережает лидер французских крайне правых Марин Ле Пен и догоняет центрист Эммануэль Маркон.

17 января Ле Пен выступила за отмену санкций против России. "Я намерена предоставить Франции независимость от США и НАТО и восстановлю нормальные отношения между Францией и Россией, в частности, путем снятия несправедливых и неэффективных санкций", - сказала лидер "Национального фронта".

Ле Пен вновь подтвердила, что считает Крым российской территорией. "После референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским", - отметила она.

Глава ультраправой партии также заявила, что в случае победы инициирует референдум по выходу Франции из ЕС.

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25.02.2017
в блоге Блоги
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Пара фраз 17.01.2017
в блоге Дюшес де Ришелье

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