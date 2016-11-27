Реклама

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон с большим отрывом побеждает Алена Жюппе во втором туре правоцентристских праймериз и становится кандидатом в президенты. Как передает TF1, по результатам подсчета голосов на половине участков для голосования Фийон набирает 68,4 процента голосов, Жюппе - 31,6 процента.

По предварительным данным, во втором туре открытых праймериз республиканцев приняли участие от 4,2 до 4,6 миллиона избирателей, среди которых примерно две трети составляют сторонники правоцентристов. Избиратели заплатили по 2 евро за участие в каждом туре праймериз. По итогам первого тура из президентской гонки выбыл один из фаворитов - экс-президент Николя Саркози. Фийон набрал в первом туре более 44 процентов, Жюппе - 28,6 процента.

По данным социологических опросов, Фийон с высокой долей вероятности выйдет во второй тур президентских выборов, его соперницей станет лидер Национального фронта Марин Ле Пен. Первый тур голосования состоится в конце апреля.

Фийон выдвинул радикальную праволиберальную программу экономических реформ, в вопросах внутренней политики он выступает как консерватор. Во время решающих дебатов Фийон осудил оккупацию Крыма, однако он считает контрпродуктивными экономические санкции против России и выступает за тесное сотрудничество с Москвой в сирийском вопросе. Фийона связывают особые отношения с Владимиром Путиным с тех пор, как оба были главами правительств. Кабинет Фийона одобрил продажу России авианосцев "Мистраль" - позже это решение было отменено президентом Франсуа Олландом. После отставки Фийон участвовал в Валдайском форуме. Он неоднократно публично выражал уважение и симпатию к Путину.