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новость Франсуа Фийон стал кандидатом в президенты Франции

27.11.2016
Владимир Путин и Франсуа Фийон. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Франсуа Фийон. Фото: kremlin.ru
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Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон с большим отрывом побеждает Алена Жюппе во втором туре правоцентристских праймериз и становится кандидатом в президенты. Как передает TF1, по результатам подсчета голосов на половине участков для голосования Фийон набирает 68,4 процента голосов, Жюппе - 31,6 процента.

По предварительным данным, во втором туре открытых праймериз республиканцев приняли участие от 4,2 до 4,6 миллиона избирателей, среди которых примерно две трети составляют сторонники правоцентристов. Избиратели заплатили по 2 евро за участие в каждом туре праймериз. По итогам первого тура из президентской гонки выбыл один из фаворитов - экс-президент Николя Саркози. Фийон набрал в первом туре более 44 процентов, Жюппе - 28,6 процента.

По данным социологических опросов, Фийон с высокой долей вероятности выйдет во второй тур президентских выборов, его соперницей станет лидер Национального фронта Марин Ле Пен. Первый тур голосования состоится в конце апреля.

Фийон выдвинул радикальную праволиберальную программу экономических реформ, в вопросах внутренней политики он выступает как консерватор. Во время решающих дебатов Фийон осудил оккупацию Крыма, однако он считает контрпродуктивными экономические санкции против России и выступает за тесное сотрудничество с Москвой в сирийском вопросе. Фийона связывают особые отношения с Владимиром Путиным с тех пор, как оба были главами правительств. Кабинет Фийона одобрил продажу России авианосцев "Мистраль" - позже это решение было отменено президентом Франсуа Олландом. После отставки Фийон участвовал в Валдайском форуме. Он неоднократно публично выражал уважение и симпатию к Путину.

Комментарии 41 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
27.11.2016
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Путинизация Европы

Франсуаза Том, 17.06.2016

Путинская пропаганда экспортирует в Европу страх и ненависть, оголтелый антиамериканизм, насаждает "конформистский нонконформизм" лимоновского толка, посягает на основы западной цивилизации. Выступление историка Франсуазы Том на конференции "Украина - Россия: освободиться от мифов".

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