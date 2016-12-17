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Вечером в пятницу в Варшаве участники акции протеста заблокировали все выходы из здания польского Сейма, сообщает Би-Би-Си. Оппозиция обвинила депутатов от правящей партии "Закон и справедливость" в нарушении законодательства при принятии бюджета на следующий год.

Днем в пятницу оппозиция блокировала работу Сейма, отказавшись участвовать в заседании в знак протеста против ограничения доступа представителей СМИ на слушания. Согласно новым правилам, со следующего года запись на заседании смогут вести только пять польских телекомпаний. Введение этих ограничений объяснили тем, что журналисты отвлекают депутатов, задавая "ненужные вопросы".

Депутаты оппозиционных партий сочли нововведения ограничением свободы слова. В знак протеста они простояли несколько часов у трибуны спикера Сейма, сорвав таким образом голосование по бюджету. После этого по решению депутатов правящей партии голосование было перенесено в другой зал. Оппозиция сочла результаты голосования нелегитимными.

После этого на акцию протеста у здания Сейма вышли тысячи жителей Варшавы. Протестующие требовали, чтобы глава правящий партии Ярослав Качиньский вышел к собравшимся. Полицейские предпринимали попытку оттеснить протестующих от здания Сейма. Однако позже, оценив их количество, отказались от этой идеи.

Уже ночью полицейские, применив силу, оттеснили протестующих и помогли Качиньскому выйти из здания и дойти до машины. После этого автомобиль Качиньского покинул площадь у здания парламента вместе с другими машинами, одна из которых принадлежит премьер-министру страны Беате Шидло. По словам депутат от оппозиционной партии Ежи Мейштовича, полиция применила слезоточивый газ, когда протестующие попытались остановить автомобиль Качиньского.

В октябре 2015 года на парламентских выборах консервативная партия "Право и справедливость" одержала убедительную победу. Впервые в истории посткоммунистической Польши она смогла сформировать правительство, не вступая в коалицию.

Свою кампанию партия основывала на обещаниях повысить социальные выплаты, противодействовать введению евро и не допустить притока мусульманских мигрантов на польскую территорию. Партия также всегда выступала за усиление НАТО как противовеса угрозе со стороны России.