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новость Останки Леха Качиньского перезахоронены после проведенной эксгумации

19.11.2016
Лех Качиньский. Фото Gazeta Wyborcza
Лех Качиньский. Фото Gazeta Wyborcza
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В Кракове после проведенной эксгумации перезахоронены останки погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польша Леха Качиньского и его жены. Об этом сообщает The Guardian.

На закрытой церемонии в национальном пантеоне, Вавельском замке, присутствовал президент страны Анджей Дуда, премьер Беата Шидло, а также брат-близнец погибшего президента Ярослав Качиньский.

Официальные результаты повторного вскрытия будут известны в течение четырех месяцев. Однако по данным польских СМИ, новые исследования тел погибших показали, что они получили обычные для жертв авиакатастроф травмы.

15 октября было принято решение об эксгумации тел погибшего президента и его жены. Ярослав Качиньский дал согласие на проведение этой процедуры. Он отметил, что это будет одной из первых эксгумаций жертв катастрофы Ту-154 в 2010 году. По мнению Качиньского, расследование крушения самолета, которое проводило предыдущее правительство, было "скандальным" и "многие люди должны сидеть на скамье подсудимых".

2 февраля стало известно, что Польша возобновит работу комиссии по расследованию причин крушения президентского борта Ту-154М. По словам пресс-секретаря Минобороны Бартломея Мисевича, новая группа вошедших в комиссию специалистов начнет свою работу "с момента ремонта Ту-154".

В марте министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что крушение самолета под Смоленском следует расценивать как террористический акт. "После Смоленской катастрофы мы можем сказать, что Польша стала первой жертвой терроризма в рамках современного конфликта, который разыгрывается на наших глазах", - добавил министр.

12 мая Мацеревич заявил, что прежние власти Польши дезинформировали общество, скрывая ключевые документы, касающиеся катастрофы президентского Ту-154. По словам министра, служба военной разведки и контрразведки не провела никакого анализа имеющейся информации о катастрофе. "Они предоставили прокуратуре проверить данные, но так, чтобы нельзя было понять их истинное значение и реальное содержание. Они утаили ключевые документы, в том числе относящиеся к траектории Ту-154 в последней фазе полета", - сказал Мацеревич.

12 сентября глава комиссии по расследованию катастрофы Вацлав Берчиньский заявил, что диспетчеры в аэропорту Смоленска ввели в заблуждение экипаж самолета, дав ему неверную информацию о расстоянии до начала взлетно-посадочной полосы. По словам Берчиньского, комиссия получила записи переговоров российских диспетчеров, и они "отличаются от того, чем мы располагали ранее". "Также они отличаются от записей с вышки и самолета, которые у нас есть. Имеется явное противоречие", - отметил Берчиньский. Глава комиссии подчеркнул, что расстояние, которое дали экипажу самолета диспетчеры, было "значительным и могло повлиять на процесс приземления и катастрофу".

13 сентября стало известно, что Генпрокуратура Польши решила эксгумировать тела погибших в авиакатастрофе, объяснив это "нуждами следствия". "Всесторонние патологоанатомические исследования с использованием компьютерной томографии в области токсикологии и ДНК будут иметь важное значение для определения характера полученных жертвами ранений и причин их смерти, а также восстановления хода катастрофы и ее причин", - отмечали ранее в прокуратуре. Подчеркивалось, что это поможет также проверить основные версии следствия, "несмотря на то, что с момента трагедии прошло несколько лет".

15 сентября Берчиньский заявил, что комиссия нашла в материалах дела свидетельства подтасовок. "Мы можем сказать, что значительная часть фактов в прежних отчетах была фальшивкой, - заявил он. - Мы нашли доказательства, что некоторые данные подвергались манипуляциям". По словам Берчиньского, в последние секунды полета "начали происходить странные вещи, которые старались скрыть за счет вырезания фрагментов звука" из записей черных ящиков.

Член подкомиссии профессор Казимир Новачик заявил об обнаружении до сих пор неучтенных восьми секунд записей с бортовых регистраторов лайнера. В изученном польской стороной "черном ящике" были вырезаны три секунды, во втором - пять. "Мы сейчас расшифровываем российские пять секунд, это непросто, но мы уже услышали сигнал неисправности первого двигателя, генератора и обоих измерителей высоты", - сказал Новачик. Он также утверждает, что главы ВВС генерала Анджея Бласика не было в кабине пилотов. Ранее предполагалось, что он был в кабине и мог оказывать давление на экипаж.

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19.11.2016
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Борис Соколов. Фото с сайта www.robertamsterdam.com

Виновны ль мы?

Борис Соколов, 01.08.2011

Читатель польского доклада неизбежно придет к тому выводу, который был очевиден уже в первые дни после смоленской катастрофы: главную роль сыграли ошибки польских пилотов, усугубленные огрехами российских диспетчеров и низким качеством навигационного оборудования на аэродроме "Северный".

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